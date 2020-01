Vijf gevels beschadigd door uitgebrande bus in Boorsem MMM

09 januari 2020

16u43 8 Maasmechelen De uitgebrande bus woensdag in Boorsem heeft voor heel wat schade gezorgd aan de Grotestraat. Bij minstens vijf huizen is er brandschade.

Er zijn in totaal vijf huizen beschadigd geraakt door de busbrand in Boorsem. De bus stond geparkeerd aan twee woningen, die twee raakten het felst beschadigd. Aan de overzijde kon ook bij drie andere woningen schade worden opgemerkt.

“Ik woon in het huis waar de bus stond", vertelt bewoner Maarten (25). “De vensters aan de voorzijde zijn allemaal vernield, net als de voordeur. Dat geldt ook voor het aanpalende huis. De dakgoot en dakconstructie zijn ook vernield.” De vlammen kwamen bijzonder dichtbij, maar het vuur sloeg als bij wonder niet over.

Volgens Sonja Loos van De Lijn ging het niet om een oude bus. “Het was eentje van enkele jaren oud. Maar het is nog te vroeg om op de zaken vooruit te lopen. Het is trouwens uitzonderlijk dat een Lijnbus zo in de vlammen opgaat. Rookontwikkeling aan het motorblok kan al eens gebeuren, maar zelden op deze manier.” Een nieuwe Lijnbus kost om en bij de 300.000 euro.

Verder zullen vooral de verzekeringspartijen rond de tafel moeten zitten om te bepalen wie de schade zal vergoeden. “We zijn vooral heel blij dat de brandweer snel werk leverde en erger kon voorkomen", besluit Maarten.