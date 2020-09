Vijf ambulances, drie MUG-teams en vijf gewonden bij zwaar ongeval Birger Vandael

12 september 2020

21u41 20 Maasmechelen Zaterdagavond even voor 19 uur was er een zwaar verkeersongeval in Maasmechelen. Aan de Ontsluitingsweg kwamen twee wagens met elkaar in aanrijding. Het ging om een zeer hevige klap. Alle vijf inzittenden zaten gekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd.

In één voertuig zat een vrouw van 39 en haar dochtertje van 7, beiden uit Maasmechelen. In het andere voertuig zaten drie twintigers, ook allen uit Maasmechelen. Drie MUG-teams en vijf ambulances kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen en de gewonden af te voeren. De politie Lanaken-Maasmechelen heeft de ontsluitingsweg afgesloten voor alle verkeer. Een verkeersdeskundig is momenteel ter plaatse voor een onderzoek.