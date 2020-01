Vier inbraken bij bedrijven en winkels in politiezone MMM

28 januari 2020

11u21 0 Maasmechelen De politie heeft maandag en dinsdag vier inbraken moeten vaststellen in Lanaken en Maasmechelen. De daders sloegen telkens toe bij bedrijven of winkels.

Maandagochtend werd een inbraak vastgesteld in een bedrijf aan de Bernerstraat in Lanaken. Diezelfde ochtend werd een inbraak gemeld bij een winkel aan de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. Er werd geld gestolen.

Die namiddag bleken vier automaten van een carwash aan de Rijksweg in Maasmechelen opengebroken. Deze morgen bleken inbrekers dan weer te hebben toegeslagen in een manège aan de Neerharenweg in Lanaken. Er werden zadels en materiaal gestolen.

De politie onderzoekt de feiten.