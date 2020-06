Vier caravans in brand op camping Salamander Marco Mariotti

29 juni 2020

22u15 70 Maasmechelen Aan camping Salamander in Maasmechelen woedt momenteel een felle brand. Minstens één caravan staat in lichterlaaie. Nog drie andere zouden zware schade hebben opgelopen.



De brandweer is nog maar net ter plaatse en bestrijdt nu de vlammen. Het vuur is ontstaan in één van de stacaravans.

Een grote rookpluim is kilometers ver zichtbaar.

.