VIDEO. Brand vernielt woning in Opgrimbie, mogelijk asbest vrijgekomen Toon Royackers Marco Mariotti kg

11 juni 2019

08u24

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 7 Maasmechelen Een hevige brand heeft vanmorgen een woning vernield aan de Heirstraat in het centrum van Opgrimbie bij Maasmechelen. Getuigen zagen omstreeks half vijf plots een rookontwikkeling rond het dak, en sloegen alarm bij de hulpdiensten. Toen brandweerzone Oost Limburg ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al hoog door het dak naar buiten. Er vielen geen gewonden, maar mogelijk is bij de brand asbest vrijgekomen.

“Gelukkig bleek al snel dat er geen bewoners aanwezig waren,” zegt Luitenant Andy Knoops van brandweerpost Maasmechelen. “Maar het ging inderdaad al om een hevige en uitslaande brand. Bovendien ging het om een halfopen bebouwing. Uiteraard hebben we er alles aan gedaan om de woning van de buren nog te kunnen vrijwaren. Daar zijn we trouwens ook grotendeels in geslaagd. In het aanpalende huis is er enkel beperkte rookschade.”

De getroffen woning is wel grotendeels vernield. “Het vuur woedde daar in alle hevigheid op de zolderverdieping”, aldus Luitenant Knoops. “We moesten onze ladderwagens inzetten om tot bij de vlammen te geraken. Gelet op de leeftijd van het gebouwd vreesden we voor de aanwezigheid van asbest, waardoor de nodige veiligheidsmaatregelen genomen zijn. De precieze oorzaak van de brand kennen we voorlopig nog niet.”

Over het vrijkomen van asbest bestaat nog geen zekerheid. Daarvoor zal een milieuambtenaar verder onderzoek uitvoeren.

Brandweerpost Maasmechelen was vanochtend nog volop in de weer met nablussen. De verbindingsweg tussen Opgrimbie en Maasmechelen bleef daardoor afgesloten voor het verkeer. De lokale politie LAMA kwam ter plaatse voor een uitgebreid onderzoek, en zij zochten ook naar de bewoners van het getroffen pand.