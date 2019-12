Verkeersagressie in Boorsem, één man opgepakt MMM

10 december 2019

21u57 0 Maasmechelen Aan de Grotestraat in Boorsem is vanavond een verkeersongeval gebeurd, waarna een vechtpartij ontstond. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar minstens één persoon liep verwondingen op.

Het was rond 20.45 uur toen twee wagens met elkaar botsten. De twee partijen kregen het met elkaar aan de stok en er ontstond een vechtpartij. Minstens één persoon liep verwondingen op. De politie kon nog niet bevestigen of de verwondingen gelinkt zijn aan het ongeval of aan de uitgedeelde klappen.

De politie snelde met meerdere combi’s richting Boorsem. Ook twee ambulances kwamen ter plaatse. Eén agressor werd opgepakt en meegenomen naar het bureel voor verhoor. Later meer.