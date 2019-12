Verdediging vraagt vrijspraak in assisenproces kappersmoord: “Laat geen tweede leven verloren gaan door de veroordeling van een onschuldige” VCT

18u41 0 Maasmechelen Op het assisenproces van de kappersmoord pleitten zowel de advocaten van Shane R. als Brian V.G. voor de vrijspraak. “Dat ‘broekventje’ Shane een executie uitvoerde is ongeloofwaardig”, klonk het. Maar ook voor Brian is het alles of niets. “Het onschuldig leven van Hilmi Gedik is al verloren gegaan. Het kan nooit de bedoeling zijn van ons rechtssysteem om een tweede leven te laten verloren gaan door de veroordeling van een onschuldige.”

Meester Chantal Van den Bosch startte voor beschuldigde Shane R. “In de dertig jaar dat ik de toga draag heb het nog nooit gezien: zoveel mensen die overgebracht worden uit de cel, getuigen met angst in de ogen, doodsbedreigingen die in de assisenzaal geuit werden vanuit het publiek. Er werd hier gesproken over duizenden euro’s alsof het muntjes zijn. Dit is een wereld waarin de omerta heerst. Er moet gezwegen worden, anders volgt de afstraffing.” Haar cliënt Shane R. had als instellingskind geen sociale vaardigheden geleerd. “U mag het dan ook niet vreemd vinden dat u bij hem geen emotie ziet.”

Geen moordenaar

Dat het fout was gelopen met Shane gaf Van den Bosch toe. Eerst waren het nog kwajongensstreken, maar de home-invasion in kasteel VIIII was verschrikkelijk en totaal fout. Dat vond ook haar confrater Pieter Filipowicz. “Wat hij daar heeft aangericht, daar zijn geen woorden voor. Maar hij is geen moordenaar. Tijdens al zijn rooftochten heeft hij geen schot gelost.” De advocaat vroeg de jury om goed na te denken. “U kan wel denken dat hij het gedaan heeft, maar weet u dat echt zeker? Ik denk van niet.”

Wel of geen wapenhandelaar?

De aanklager moest ook kiezen wat hij wilde, vond Filipowicz. Was Shane als broekventje te jong om wapens aan Hilmi Gedik te leveren, maar dan weer niet te jong om een koele executie uit te voeren. “Als de aanklager de piste dat Shane wapens verkocht onzin noemt, hoe verklaar je dan dat Hilmi de deur die avond voor hem open deed. Hilmi, die altijd eerst het gordijn opzij schoof en niemand binnenliet als hij hem niet kende.” Volgens de raadsman was het dus niet zo ongeloofwaardig dat Shane af en toe een wapen aan Hilmi verkocht. En dat Shane zijn contactpersoon voor de wapens niet wilde noemen was ook normaal. “Want u moet niet vergeten, hij is een crimineel, een boef. Hij denkt anders dan u en ik.”

Maar ook Hilmi vertoefde in een crimineel milieu, klonk het. De connecties met de Aquino clan ondermeer, en zijn veroordeling in 2009 in Nederland voor ontvoering en bedreiging. “Toen zal hij toch ook geen kokslepel meegenomen hebben. Laten we wel wezen in het milieu waarin Hilmi Gedik vertoefde kan het niet anders dat hij veel geheimen had.

De man achter mij is een ordinaire dief die geweld gebruikt om zijn doel te bereiken, maar hij heeft nooit een trekker overgehaald. Eeen executie, daar acht ik hem niet voor in staat Advocaat Pieter Filipowicz

Volgens de raadsman kon daar het motief voor de moord wel eens gezocht worden. “Is het niet mogelijk dat men de familie Aquino en alles wat daarrond hing een waarschuwing heeft willen geven? Het is best mogelijk. Hier is geen sprake van een diefstal, dit is koudweg een executie.” En dat kon Shane als ‘broekventje’ van 23 jaar niet hebben gedaan. “De man achter mij is een ordinaire dief die geweld gebruikt om zijn doel te bereiken, maar hij heeft nooit een trekker overgehaald. Een kogel vanop 30 centimeter boven het hoofd van iemand afvuren gaat dan nog een stap verder. Ik acht hem daar echt niet voor in staat.” Shane was de dag van de feiten ook niet in Maasmechelen, benadrukte Filipowicz nog. “En het openbaar ministerie kan dat ook niet bewijzen, zo simpel is het. De procureur heeft geprobeerd om puzzelstukjes te doen kloppen, door er eens goed op te duwen en ze te doen passen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij de moord niet gepleegd heeft.”

Vijftig uur verhoord

Daarna kwam de verdediging van Brian V.G. aan bod. De man die van bij de start van het dossier zijn onschuld uitschreeuwt, benadrukte zijn advocate Angela Piscone. “Vijfig uur lang is hij verhoord geweest. Geen enkele keer heeft hij een beroep gedaan op zijn zwijgrecht zoals Shane R. Hij heeft ook onmiddellijk toestemming gegeven voor de afname van zijn DNA want hij was er rotsvast van overtuigd dat het geen kwaad kon. HIj was er toch niet geweest.” Negentien maanden lang stond Brian onder elektronisch toezicht. “Hij had kunnen vluchten, maar hij heeft dat niet een keer overwogen. De reden is simpel: onschuldige mensen vluchten niet.”

Haar confrater Rik Vanreusel vulde aan. “ Ga niet mee in een vooropgesteld scenario om Brian veroordeeld te krijgen. Zoek de objectieve elementen.” Dat Shane en Brian ‘partners in crime’ waren klopte volgens Van Reusel niet. “Als we afgaan op de objectieve feiten is de moord op Hilmi zelfs het eerste feit dat ze samen zouden gepleegd hebben. Want beroepsrechters hebben geoordeeld dat Brian niets te maken had met die overval in kasteel Vilain XIIII.”

Volgens Vanreusel waren er ook geen twee daders nodig voor de moord op Hilmi Gedik. En Shane had zelf aan een cipier verklaard dat hij het liefst alleen werkte. Vanreusel vroeg de jury om dit weekend nog eens goed in de spiegel te kijken. “Red het leven van Brian V.G. Veroordelen is moeilijk maar vrijspreken is ook zeer moeilijk. Het is nu tijd om moedig te zijn.”

Voor u ervan uitgaat dat Brian niets wil zeggen. Denk eraan dat zijn medebeschuldigde psychopatische trekken heeft en er geen probleem mee heeft om liquidaties uit te voeren Advocaat Vanmechelen

Weet hij meer?

Medepleiter Bert Vanmechelen sloot af. “Iedereen vraagt zich af. Hoe zit het nu met Brian. We voelen aan dat hij meer weet. Er zijn daarrond terecht een aantal vragen gesteld. Ik heb ze ook gesteld, maar Brian is altijd blijven zeggen dat hij niet meer weet.” Vanmechelen zag daar zelf wel een mogelijke reden voor. “Zijn medebeschuldigde heeft ernstige psychopatische kenmerken. Die heeft er geen enkel probleem mee om liquidaties uit te voeren. Hij schept er zelfs over op. Voor u ervan uit gaat dat hij niets wil zeggen, denk daar eens aan. Brian hangt levenslang boven het hoofd en vanuit de gevangenis kan deze gevoelsmens niets doen voor zijn kleine zusje en zijn oma.”

Horrordossier

Een horrordossier noemde Vanmechelen het 44.000 pagina’s tellend dossier. Zeker geen cadeau voor een jury, die dit samen met een cursus strafrecht ‘door haar strot geduwd krijgt’. “Wat vooral moeilijk is zijn de vele leugens. Niet in het minst van de pathologische leugenaar Shane R. Welke waarde kan nu nog gehecht worden aan het woord van die man.” De raadsman hamerde op de tunnelvisie van de speurders en pistes die niet volledig uitgespit werden. En dan die verklaring van stiefvader J., dat hij een gesprek zou gehoord hebben tussen Brian en Shane. ‘Waarom zijt ge nog teruggelopen?’. “Uit die zin kan toch helemaal niet afgeleid worden dat Brian ter plaatse was. Het kan evengoed aangehaald zijn in een gesprek van dagen later.”

Er was volgens hem geen enkel bewijs dat Brian ook aanwezig was bij de moord op Hilmi Gedik. “Er zijn zeker een aantal plaatjes van de puzzel omgedraaid maar niet voldoende om Brian V.G. te plaatsen bij de liquidatie.”

Of de twee beschuldigden de gevraagde vrijpraak ook krijgen zal maandag duidelijk worden.