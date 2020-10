Verdachten in groot drugsdossier blijven aangehouden. Advocaat Lucio Aquino: “We gaan in hoger beroep” MMM

09 oktober 2020

19u45 0 Maasmechelen In het federaal drugsonderzoek waarbij oud-rijkswachter Willy Van Mechelen en Lucio Aquino in beeld komen, blijft iedereen aangehouden. Tien van de veertien verdachten moesten vandaag na uitstel voor de Tongerse raadkamer verschijnen. “Maar wij gaan in hoger beroep”, zegt Steve Geerdens, de raadsman van Lucio Aquino.

In het dossier waarbij meerdere cocaïnetransporten werden blootgelegd, werd meer dan 1,3 miljoen euro cash in beslag werd genomen en 40 luxewagens aan de ketting gelegd. De bende wordt verdacht van het invoeren van bijna 3.000 ton cocaïne via de Antwerpse haven en zou een omzet van rond de 195 miljoen euro hebben gedraaid.

Limburger Lucio Aquino heeft alvast écht niets met de zaak te maken, ook al heeft hij z’n naam niet mee, klinkt het bij zijn advocaten Steve Geerdens en Robby Loos. Ze gaan nu in hoger beroep. “Onze cliënt heeft die wereld helemaal achter zich gelaten", verklaarde hij eerder al. Aquino zou het de laatste tijd psychisch moeilijk hebben gehad en was in behandeling bij een psychiater. Die had hem aangeraden een hobby te zoeken om iets omhanden te hebben. “Onze cliënt stortte zich op zijn oude passie: auto’s. Op die manier kwam hij vaak – soms zelfs meermaals per week – in de garage van Peter R. (één van de verdachten, red.) en werd hij verkeerdelijk gelinkt aan dit dossier.”

Wie nog in de omgeving van Peter R. opdook, is drugsbaron Tom B., één van de hoofdverdachten in dit dossier. Een ex-zakenpartner van R. denkt dat hij gebruikt werd door criminelen: ze zouden via zijn veilinghuis auto’s verhandeld hebben om geld wit te wassen. “Ik ken Peter als brave jongen, en ook zijn vrouw schreeuwt zijn onschuld uit. Maar het is zoals ze zeggen: waar rook is, is meestal vuur.”

De drie opgepakte agenten in de zaak zijn door de onderzoeksrechter niet in verdenking gesteld. Commissaris Jan D., een hoofdinspecteur en diens vrouw — die ook bij de politie werkt — werden ondervraagd door de speurders, maar werden na verhoor weer vrijgelaten.