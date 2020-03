Verdachte van moord op Silvio Aquino besmet met coronavirus in de cel Marco Mariotti

25 maart 2020

17u01 0 Maasmechelen De 60-jarige Martino Trotta heeft het coronavirus. De man zit in de cel en wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn voor de moord op Silvio Aquino in 2015. Hij is nu overgeplaatst naar de medische vleugel van de gevangenis in Brugge.

Trotta verbleef in Turnhout in de cel. Daar werd dinsdag het coronavirus bij hem vastgesteld. De gevangenisdirectie nam meteen de nodige maatregelen voor zijn celgenoot en cipiers die met hem in contact waren gekomen. Maar het kwaad was al geschied. “Intussen is ook bij zijn celgenoot het coronavirus vastgesteld”, bevestigt Kathleen Van De Vijver van Gevangeniswezen. “Ook deze gedetineerde is overgebracht naar het medisch centrum van de gevangenis in Brugge.”

Hof van assisen

Trotta werd in december nog tot 6 jaar cel veroordeeld voor de invoer van een halve ton cocaïne uit Paraguay. Hij wordt ook beschouwd als vermoedelijke opdrachtgever voor de moord op Silvio Aquino in augustus 2015. In het najaar moet hij zich voor het hof van assisen verantwoorden samen met minstens drie andere personen die de bewuste moord op Aquino zouden hebben uitgevoerd.