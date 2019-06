Veertiger gooit computerscherm naar tandarts: drie maanden cel VCT belga

14u54 0 Maasmechelen H. (45) uit Maasmechelen is veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel omdat hij op 29 augustus 2017 een computerscherm naar zijn tandarts gooide. Hij moet het slachtoffer, die 15 dagen werkonbekwaam was, een schadevergoeding van ruim 6.000 euro betalen.

De veertiger begaf zich in augustus 2017 naar een specialist uit een tandartsenpraktijk in Oudsbergen om zijn wijsheidstand te laten behandelen. In de versie van de beklaagde zou de specialist hem opgejaagd en gekleineerd hebben, nadat hij niet gepast reageerde op een verhaal dat hij vertelde over een slechte, vorige behandeling uitgevoerd door een tandarts uit de praktijk.

Bedreigd

“Ik wilde die beschuldiging weerleggen,” getuigde de aangeslagen specialist. “Maar hij zei dat hij niet meer wilde luisteren. Hij wilde het scherm naar mij gooien, maar het is tegen de muur terecht gekomen. Ik heb hierdoor overwogen om te stoppen met werken maar er is een tekort aan tandartsen. Ik ben 65 jaar en wil niet meer werken als ik bedreigd word.”.

Na het incident stormde H. naar de receptie, waar enkele assistenten hem stopten. Daarna bedreigde hij de specialist opnieuw. De beklaagde minimaliseerde de feiten. Volgens hem stond hij op en stootte hij toevallig tegen het computerscherm, waarna het tegen de muur viel. De strafrechter verwees naar de opgejaagde toestand van H. toen de politie arriveerde, de verklaring van de ooggetuige, het fotodossier en de medische attesten en achtte de feiten bewezen. Naast de celstraf moet H. ook een boete van 800 euro betalen.