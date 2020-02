Van 15 naar 30 minuten gratis parkeren op Pauwengraaf: “Nu moet klant niet meer naar wagen spurten” Marco Mariotti

12 februari 2020

17u49 0 Maasmechelen Het parkeerreglement in Maasmechelen krijgt een grondige opfrisbeurt. Zo kan je op de Pauwengraaf binnenkort een half uur gratis parkeren in plaats van het ‘Maasmechelse kwartiertje’. “Een veel betere oplossing, want klanten liepen soms terug naar hun auto”, weet Gerard Smeets, van Dierenspeciaalzaak & Vuurwerk.

Het moet gezegd: parkeerplaats vinden op de Pauwengraaf is soms een heuse klus. Vandaag kan je er maximaal twee uur parkeren aan één euro per uur. Of 15 minuten als je niet wil betalen. Die regels worden nu bijgeschroefd, op vraag van de handelaars zelf.

In de praktijk zullen er nieuwe parkeermeters geïnstalleerd worden én verdwijnt de groene parkeerkaart. “Je kan dan je nummerplaat ingeven bij de parkeermeter en een kaartje nemen voor dertig minuten gratis parkeren", vertelt schepen van Mobiliteit Marleen Kortleven (Open Vld). “Wie langer wil parkeren, kan dat aan 50 eurocent per half uur, of één euro per uur. Je kan ook drie uur onafgebroken parkeren, een uurtje langer dan voorheen het geval was.”

Gratis parking is zéker niet de oplossing Gerard Smeets, Dierenspeciaalzaak & Vuurwerk

Voorheen bestond er het ‘gratis kwartiertje', wat in de praktijk soms onhaalbaar was. Een brood kopen, ging misschien nog net, maar een ommetje maken door Kruidvat of Standaard Boekhandel was vaak flirten met de grens. “Veel beter", vindt Gerard Smeets van Dierenspeciaalzaak & Vuurwerk. “Dit systeem geeft de klant iets meer ruimte, maar zorgt er wel voor dat je toch nog steeds moet blijven betalen als je langer wil parkeren.”

Want ook al zeggen critici dat parkeren gratis zou moeten zijn. In de praktijk blijkt dat gratis parking in de winkelstraat tot net minder parking leidt. “We zagen al voorbeelden genoeg waar bewoners hun auto dagenlang lieten staan. Ik begrijp hun gevoel, maar voor de handelaars is het een doodsteek. De Pauwengraaf heeft winkelen en handel als hoofdzaak, dus daar moet het parkeerbeleid op worden afgestemd.”

De parkeerplaatsen aan het Europaplein, de parking bij de tennis en de Louis Mercierlaan blijven wel gratis.

Aan het gemeentehuis zal het parkeerreglement ook worden aangepast. Het idee om er betalend parkeren in te voeren, werd afgeketst. De slagboom die er stond, veroorzaakte in de praktijk schade aan wagens. De rijrichting werd gewisseld, maar die zou nu weer worden omgedraaid. Concreet kan je dan weer aan de Deken Bernardstraat afrijden en aan de Dokter Haubenlaan oprijden. Eerst zullen er werken worden uitgevoerd aan het kruispunt Heirstraat-Dokter Haubenlaan.

De gemeenteraad keurde het reglement goed en het zal vanaf 1 april actief zijn.