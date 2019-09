Vader en zoon richten Hapkidoclub op in Maasmechelen MMM

26 september 2019

11u20 0 Maasmechelen Vanaf oktober starten er aan sporthal De Kommel lessen Hapkido voor kinderen. De verdedigingslessen worden gegeven door Jan en Thorkild Haerden.

“We starten met een initiatie van tien lessen voor kinderen van 6 tot 14 jaar", vertelt Jan die ook in Zutendaal al een club heeft. “We starten vrijdag 4 oktober en eindigen net voor de kerstdagen. De lessen lopen telkens van 17 tot 18 uur. Inschrijven op voorhand is verplicht en kan nog tot eind deze maand.”

“Als het aantal inschrijvingen meevallen en de goesting er bij veel kinderen is, richten we een officiële Hapkidovereniging op in Maasmechelen vanaf 2020.” Inschrijven via info@hapkidozutendaal.be