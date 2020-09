Twintigers riskeren tot 14 maanden cel voor drie diefstallen op maand tijd: “Nadien pronkten ze maar al te graag met hun buit” VCT

07 september 2020

15u36 0 Maasmechelen Twee twintigers uit Maasmechelen en Bree pleegden samen met een kompaan in september 2018 een inbraak in het schoolgebouw van campus de helix aan de Rijksweg in Maasmechelen. Ze maakten daar een kluis en een tv buit. Diezelfde maand gingen ze ook zonder schroom tweemaal op rooftocht in een restaurant aan Euroscoop in Maasmechelen. “Nadien maakte M. (20) een filmpje en foto’s van zichzelf met veel biljetten in de hand.”

Op 9 september 2018 pleegden de drie een eerste inbraak in een restaurant aan Euroscoop, vlak naast Maasmechelen Village. Ze gebruikten een koevoet en een wapen en maakten 500 tot 600 euro wisselgeld buit en vijf flessen sterkedrank. Twintig dagen later trokken ze opnieuw naar het restaurant. Ze gingen er eerst aan de haal met sleutels en een USB-stick. Maar omdat het ontdekkingsgevaar door verlatende bioscoopgangers te groot was, staakten ze hun diefstalpoging. Een half uur later keerden ze terug om de zaak af te werken. “Toen namen ze 200 euro aan munten mee uit de kluis en 3.000 briefjes”, beschreef de aanklager, die celstraffen van 1 jaar tot 14 maanden en boetes tot 800 euro vorderde voor de drie twintigers.

Tussen de twee diefstallen in het restaurant trokken de twintigers op 27 september ook nog naar het middelbare schoolgebouw op campus de helix in Maasmechelen. Daar forceerden ze de toegangsdeur met een koevoet. Na een zoektocht van een uur registreerden de camera’s twee mannen die aan de haal gingen met een kluis een tv. Aan de hand van camerabeelden en een getuigenverklaring konden de beklaagden geïdentificeerd worden.

Pronken met de buit

Maar ook het telefonieonderzoek was verhelderend. “Een minuut na de feiten stuurde beklaagde C.R. (20) een bericht naar mensen waar hij nog geld aan verschuldigd was dat hij het geld gevonden had”, beschreef de aanklager. “Hij kocht met cashgeld een televisie en kledij. En hij stuurde ook een krantenartikel van de feiten door en kreeg felicitaties als antwoord.”

Ook kompaan M.A. (20), die de zwaarste straf riskeert, pronkte met zijn buit. “Op zijn gsm stonden filmpjes en foto’s van zichzelf met veel biljetten in de hand.” Eerst ontkende hij de diefstal en beweerde hij dat hij naar het casino was gegaan, nadien gaf hij de feiten toe. “Het was een domme fout”, sloot C.R. voor de strafrechtbank in Tongeren af. “Ik heb niet nagedacht. Nu heb ik werk.”

De beklaagden vroegen een werkstraf in plaats van de gevorderde celstraf. Of ze dat ook krijgen, zal duidelijk worden in het vonnis dat uitgesproken wordt op 5 oktober.