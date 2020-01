Twintiger probeert jeugdkeeper om te kopen met 10.000 euro: werkstraf van 110 uur VCT

14 januari 2020

14u20 0 Maasmechelen K. (27) uit Veurne is veroordeeld tot een werkstraf van 110 uur omdat hij tussen november en december 2017 een Maasmechelse jeugdkeeper van RSC Anderlecht probeerde om te kopen. Hij bood de keeper 10.000 euro aan om bewust een doelpunt binnen te laten tijdens een wedstrijd. De twintiger kampte met een gokverslaving.

De federale politie kreeg op 24 november 2017 via het meldpunt sportfraude een melding binnen dat een jeugdspeler van RSCA Anderlecht via sociale media benaderd werd met een voorstel tot omkoping. Een man bood de jeugdkeeper 10.000 euro om doelbewust een fout te maken en zo een wedstrijd te beïnvloeden. De keeper ging zelf niet in op het voorstel maar meldde het bericht aan de verantwoordelijken van zijn ploeg. Onderzoek wees uit dat het account waarmee het bericht verstuurd werd toebehoorde aan beklaagde K. (27). Na de huiszoeking gaf de twintiger onmiddellijk toe dat hij het voorstel tot omkoping verstuurde omdat hij financiële moeilijkheden had door een gokverslaving.

Geen bedreiging

K. stond naast de omkoping ook terecht voor bedreiging. Omdat er uit zijn bericht kon afgeleid worden dat de jeugdkeeper ‘wel eens een ongeval zou kunnen krijgen als hij niet op zijn aanbod zou ingaan’. De twintiger ontkende zelf in alle toonaarden dat hij de Maasmechelaar had willen bedreigen. Ook de strafrechter achtte die feiten niet bewezen.

“Hij deed het voorstel met de overweging dat de jeugdkeeper het aanbod diende te overwegen omdat een toekomst in het voetbal onzeker kan zijn en dat bepaalde gebeurtenissen zoals een mogelijk ongeval zouden kunnen verhinderen dat hij zijn carrière als voetballer verder zou kunnen ontplooien. Hij stelde het geldgewin voor omwille van de onzekerheid die gepaard gaat met een carrière als profvoetballer. Beklaagde heeft de jeugdkeeper niet willen bedreigen met een aanval op zijn persoon.”

Als K. de werkstraf niet correct uitvoert, volgt een vervangende celstraf van 8 maanden.