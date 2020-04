Twintiger probeert brand te stichten in appartement van zijn ouders: 4 jaar cel VCT

29 april 2020

17u45 0 Maasmechelen Een 26-jarige Hasselaar probeerde op 5 december 2019 brand te stichten in het appartement van zijn ouders in Maasmechelen. Hij verklaarde zijn daad zelf als ‘een kortsluiting in zijn hoofd’ door problemen met zijn ex-partner. De strafrechter veroordeelde de man tot een celstraf van vier jaar.

De twintiger stak een doek doordrenkt met benzine in brand en probeerde daarmee het appartement waar zijn ouders op dat ogenblik in woonden in Maasmechelen in brand te steken. De politie kwam tijdig ter plaatse, waardoor de woning niet uitbrandde. De Hasselaar stond op dat ogenblik nog buiten aan de plaats delict een sigaret te roken. Hij sprak over een ‘kortsluiting’ in zijn hoofd, veroorzaakt door problemen met zijn ex-partner en de omgangsregeling met hun kind.

Bijzonder onrustwekkend

“Het feit dat dergelijke problemen aanleiding geven tot een ‘kortsluiting in het hoofd’ die zich vertaalt in een poging om brand te stichten in een door zijn ouders bewoond appartement is bijzonder onrustwekkend en wekt de vrees op dat gelijkaardige gebeurtenissen zich opnieuw zouden kunnen voordoen,” motiveerde de strafrechter in Tongeren het uitgesproken vonnis.

De ouders werden door de Hasselaar al langer geterroriseerd. De man sloeg zijn moeder eerder al met een ijzeren staaf op het hoofd en werd in het verleden al meermaals veroordeeld, onder meer voor gewelddelicten. Op het ogenblik dat hij de brand probeerde te stichten was hij vrij onder voorwaarden. Volgens de deskundige lijdt de twintiger aan een persoonlijkheidsstoornis. Zijn advocaat had een straf met uitstel gevraagd maar de strafrechter ging niet in op dat verzoek en legde hem een effectieve celstraf van vier jaar op.