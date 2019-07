Twee Roemeense dieven aangehouden bij controle MMM

16 juli 2019

18u17 0 Maasmechelen Aan de Oude Baan in Maasmechelen heeft de politie zondagmiddag vier Roemenen opgepakt. Twee van hen zijn aangehouden op verdenking van diefstal.

De vier gedroegen zich verdacht, en de politie ging over tot controle. Twee mannen en twee vrouwen van Roemeense nationaliteit werden gearresteerd. Ze werden allen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren die de twee mannen van 33 en 40 jaar liet aanhouden. De twee zitten in de gevangenis. Hun vrouwen werden vrijgelaten onder voorwaarden.

De mannen worden verdacht van diefstal en bendevorming. Het is al de tweede keer op korte tijd dat de politie dieven oppakt. Vorige week gebeurde hetzelfde in de Talderstraat waar verdachten werden opgepakt met inbrekersmateriaal in hun auto.