Twee diefstallen in één weekend MMM

17 februari 2020

15u13 0 Maasmechelen Dieven hebben dit weekend toegeslagen op twee adressen in de gemeente.

De eerste inbraak werd zondag vastgesteld in een werfcontainer langs de Rijksweg. Maandagmorgen werd een tweede inbraak opgemerkt in een bedrijf aan de Slakweidestraat. Het precieze nadeel was nog niet gekend in beide gevallen.