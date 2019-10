Twee beschuldigden die terechtstaan voor kappersmoord in Maasmechelen zijn geen onbekenden voor het gerecht: ook Aquino’s opgeroepen als getuigen

VCT

10 oktober 2019

16u41 0 Maasmechelen S.R. (30) uit Lommel en Nederlander B.v.G. (27) uit As moeten zich vanaf 22 november voor het hof van assisen in Tongeren verantwoorden voor de moord op de Maasmechelse kapper Hilmi Gedik (39). Het slachtoffer staat bekend als een vertouwenspersoon van Silvio Aquino en werd op 29 december 2012 doodgeschoten in zijn woning aan de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen. Drie Aquino broers zijn opgeroepen als getuigen voor het nakende assisenproces. Ook de slachtoffers van een gewelddadige home invasion en een gewapende overval op een tankstation waarin de beschuldigden betrokken waren staan op de getuigenlijst.

Enkel Nederlander B.v.G. was persoonlijk aanwezig op de inleidingszitting van zijn proces. Hij werd bijgestaan door zijn advocaten Bert Vanmechelen en Vanessa Piscione. S.R. (30) kwam zelf niet opdagen maar liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaten Pieter Filipowicz en Joke Feytons. De twee beschuldigden zijn geen onbekenden voor het gerecht. In juni 2014 werden B. en S. veroordeeld tot 18 maanden en drie jaar cel omdat ze enkele maanden voordien een gewapende overval wilden plegen op een tankstation in Overpelt. De overval mislukte toen omdat de toegangsdeuren toevallig geblokkeerd waren door het werk van een glazenwasser. S. duwde de glazenwasser van zijn ladder en bedreigde de man met een pistool. Ook een buurvrouw werd onder schot gehouden. Een jaar voordien kreeg S. ook vier jaar cel voor een gewelddadige homejacking op de uitbaters van het Kasteelhof in Leut.

Slachtoffers van overval getuigen

Openbare aanklager Patrick Boyen stond erop enkele slachtoffers van deze feiten als moraliteitsgetuigen van de beschuldigden op te roepen op het nakende assisenproces. Maar dat stuitte op heel wat protest bij de verdediging. “Het kan niet zijn dat hier een karaktermoord van mijn cliënt gaat plaatsvinden op basis van de getuigenissen van mensen die slachtoffer geworden zijn van eerdere feiten,” pleitte Pieter Filipowicz voor S.R. “Die mensen komen hier getuigen terwijl ze tijdens die feiten enkele minuten oog in oog gestaan hebben met hem. Wat kunnen zij dan bijbrengen voor zijn moraliteit?” Aanklager Boyen repliceerde. “Als men acht minuten lang bedreigd wordt met een vuurwapen zoals bij die home invasion, dan vergeet je dat nooit. Het zegt veel over de agressieve ingesteldheid van de beschuldigde en benadrukt het verhoogd risico op herval.” Voorzitter Camille Liesens besliste dat de getuigen, ondanks het opgeworpen protest, wel degelijk zullen gehoord worden.

Aquino’s

Op de getuigenlijst staan verder ook heel wat beruchte namen. Slachtoffer Hilmi Gedik (39) stond bekend als een vertrouwenspersoon van Silvio Aquino, die op 27 augustus 2015 werd klemgereden en doodgeschoten op de parking van een industrieterrein in Opglabbeek. Ook Silvio Aquino’s naam staat nog op de getuigenlijst. Zo kan de verklaring die hij voor zijn dood in het dossier had afgelegd nog worden voorgelezen. Ook zijn broers Raf en Mario Aquino, die in juni 2016 nog tot tien en zes jaar cel veroordeeld werden voor cocaïnetransporten met een verbeurdverklaring van ruim 11 miljoen euro, en Lucio Aquino worden opgeroepen als getuigen samen met Martino T., de vermeende opdrachtgever van de moord op Silvio Aquino. In totaal zullen een 100-tal getuigen gehoord worden. De getuigenissen worden op vijf december afgerond, daarna starten de pleidooien. Meester Jef Vermassen zal optreden voor de familie van het slachtoffer. Op 19 november wordt de jury samengesteld voor het assisenproces van S. en R. In totaal zal het proces een drietal weken in beslag nemen.