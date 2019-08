Twee autodiefstallen in één nacht BVDH

09 augustus 2019

11u16 0

In de nacht van donderdag op vrijdag stelde politie Lanaken-Maasmechelen de diefstal van twee wagens vast. Rond 3.30 uur werd een Fiat gestolen op de openbare weg voor de woning van de eigenaar, aan de Staatsbaan in Lanaken. Drie uur later werd een diefstal vastgesteld van een Ford op de oprit van een woning aan de Koninklijkestraat in Maasmechelen.