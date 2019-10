Twaalf jaar cel gevorderd voor Maasmechelse serieverkrachter (38) Birger Vandael

13u13 6 Maasmechelen Er hangt een celstraf van twaalf jaar en een boete van 24.000 euro boven het hoofd van de Maasmechelse serieverkrachter (38) die ervan wordt beschuldigd tussen 2012 en 2016 een vijftiental vrouwen te hebben verdoofd, beroofd en/of verkracht. “Via datingsites vond ik ‘gemakkelijke prooien’ en door Rohypnol in hun drankje te doen, kon ik hen beroven", gaf de man koeltjes toe. Hij ontkent wel elke vorm van seksueel contact, ondanks de vele spermasporen die werden teruggevonden.

Eerder kwam de verdachte al een eerste keer voor de rechter (lees hier) en vertelden slachtoffers was ze met hem hadden meegemaakt (lees hier). Nu werd de zaak ook ten gronde behandeld en mocht de man zelf uitleg geven bij de beschuldigingen.

Het aantal slachtoffers in het dossier stak schril af tegen het aantal aanwezigen in de rechtbank. Naast een leger advocaten aan de zijde van de burgerlijke partijen, waren er slechts twee slachtoffers in persoon aanwezig. Nochtans stellen vijftien mensen zich burgerlijke partij, maar de confrontatie met de man en de gevoelige feiten bleek een hoge drempel. De publieke belangstelling was nihil.

Gemakkelijke prooien

De dertiger kon chronologisch en in detail een overzicht geven van zijn daden. Daarbij gaf hij probleemloos toe dat hij de dames wilde beroven en er niet voor terugdeinsde verdovende middelen te gebruiken. “Ik deed de Rohypnol (een slaapmiddel dat bekend staat als verkrachtingsdrug, red.) in een drankje als het moeizaam verliep. Zo hoopte ik ook dat de vrouwen mij niet meer zouden herinneren. Zelf had ik een ‘halfke’ geprobeerd en werd er een beetje suf van. Achteraf besef ik dat de combinatie met alcohol ertoe had kunnen leiden dat één van de dames nooit meer wakker werd."

Naast de bankkaart van de dames had de man ook hun code nodig: “Ik bedacht een verhaaltje waarin ik vertelde dat ik bij Telenet werkte en de beveilig kon testen. Vervolgens haalde ik enkele honderden euro’s af met hun kaarten. Geld dat ik dan weer gebruikte om te gokken of aan mijn kind te besteden. Van seksueel contact was geen sprake.”

Postbode met dubbelleven

De procureur stelde dat de beklaagde de leugens opstapelde: “Hij verandert zijn verhalen voortdurend: eerst was er sprake van seksueel contact met toestemming, nu ontkent hij dat in alle talen. In elk geval had de postbode zijn dubbelleven mooi georganiseerd. Op één jaar tijd ontving hij ruim 25.000 sms’jes en had hij contact met honderden over heel vrouwen. Het slachtoffersaantal loopt wellicht nog veel hoger op. Zelfs toen hij al een enkelband droeg, kon hij niet aan de verleiding weerstaan om enerzijds Tinder te installeren en anderzijds zijn vroegere contacten verder te zetten. De man riskeert naast de celstraf ook voor minstens vijf jaar uit de rechten te worden ontzet.

Zijn advocate Anne-Catherine Gielen heeft het moeilijk met de stempel ‘serieverkrachter’ en het beeld dat van haar cliënt wordt gevormd: “Het is problematisch dat mensen zich door de media-aandacht plots herkenden in het verhaal en er sprake was van 230 slachtoffers. Uiteindelijk werden vijf feiten weerhouden en Faroek leverde niets op. De enige rode draad in dit dossier is de diefstal.”