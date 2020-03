Turkse gemeenschap reageert op videoboodschap Demir: “Een doelgroep met de vinger wijzen is nu totaal niet aan de orde” Emily Nees Marco Mariotti

23 maart 2020

17u14 15 Maasmechelen De Turkse gemeenschap is niet opgezet met de De Turkse gemeenschap is niet opgezet met de videoboodschap die Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) afgelopen weekend heeft gedeeld. Demir roept daarin Turkse Limburgers op om de getroffen maatregelen rond corona strikt na te leven. “Gaan we nu alle afkomsten tellen en zo groepen aan de schandpaal nagelen? Dan kan je over de mensen beginnen die op skiverlof gingen en het virus meebrachten. Dat hoort niet.”, klinkt het.

“Een bepaalde doelgroep met de vinger wijzen is nu totaal niet aan de orde”, vindt Maasmechels schepen Mustafa Uzun (CD&V). “Dat de minister plots schermt met dit soort uitspraken gaat zelfs in tegen de wet van de privacy”, vindt Uzun. “Gaan we nu alle afkomsten tellen en zo groepen aan de schandpaal nagelen? Dan kan je ook over de mensen beginnen die op skiverlof gingen en het virus hebben meebracht. Dat hoort niet.”

“Net meer dan ooit is samenhorigheid belangrijk. Alle Vlamingen strijden samen tegen het virus.” Ex-schepen Ali Caglar (CD&V) uit Genk sluit zich daarbij aan. “Het moet niet gaan over een bepaalde groep mensen, maar over ons allemaal.”

Familieband

“De besmettingen zijn waarschijnlijk al enkele weken geleden gebeurd, voor de maatregelen zijn getroffen”, legt Caglar uit. “In de Turkse gemeenschap zie je dan ook dat de familiebanden anders zijn. De manier waarop we elkaar begroeten verschilt. We kussen, knuffelen en schudden elkaars handen. Dat kan dus een rol gespeeld hebben.”

“Maar bij andere bevolkingsgroepen zagen we dan weer dat mensen terugkwamen van hun skivakantie in Italië”, vult hij aan. “Ik denk dat het laatste voor veel besmettingen heeft gezorgd. Maar het is niet aan de orde om mensen te beschuldigen, aangezien de maatregelen toen nog niet van kracht waren. Ik vermoed dat iedereen ondertussen de regels respecteert.”

“Ikzelf ben risicopatiënt, net zoals mijn vader, die met zijn nieren sukkelt. We zijn daar ook allemaal mee bezig”, vult raadslid Serdar Karali (PUUR) uit Maasmechelen aan. “De Turkse moskee en culturele Turkse raad hebben nog voor de bewuste vrijdagavond van de lockdownfeestjes alle activiteiten geschrapt. Ze hebben zelfs het uur niet afgewacht. Het vrijdaggebed wordt niet meer gehouden”, zegt Karali.

Turkse tv

Karali vindt de commotie dan ook onterecht. “Er wordt de Turkse gemeenschap verweten naar de Turkse zenders te kijken en daarom de Belgische boodschap te missen? Hebben al die honderden Belgen die zich niet aan de regels hielden zoals Gwendolyn Rutten en haar man dan allemaal naar de Turkse tv gekeken? Trouwens, op die zenders wordt ook gesproken over die maatregelen en in Turkije zijn ze zeker zo streng als in België”, zegt Karali.

“Iedereen moet gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. En de jongeren moeten de ouderen informeren en bijstaan”, zegt Karali. “Die zijn dan ook moeilijker te bereiken, en het is onze taak vanuit de gemeenschap om hen daarop attent te maken”, zet schepen Uzun kracht bij. “Maar er wordt écht heel veel gecommuniceerd”, zegt Uzun.

“Ikzelf heb dit weekend een dertigtal gezinnen gecontacteerd en ze gewoon nog eens eraan laten herinneren. De mensen nemen het wel ernstig. Maar verwijten maken of spreken over ‘eilanden’ waar de Turkse gemeenschap op zit, is nu niet het moment.”