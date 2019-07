Trio achter Kompelbier opent Bistro Kompel: “Volgende stap? Eigen brouwerij tegen 2022” Marco Mariotti

15 juli 2019

23u23 134 Maasmechelen De drie vrienden Sandro Di Pietro, Frederic Fabry en Alessio Di Pietro maakten de voorbije 4 jaar van hun mijnbiertje Kompel een vaste Limburgse waarde. Nu openen ze Bistro Kompel in Eisden, in het gebouw van het Terhills Hotel in de Zetellaan. De zaak blijft maar één jaar open, maar het trio heeft nóg een toekomstplan. “Binnen twee jaar vind je ons in brouwerij Kompel, dit is slechts een tussenfase”, klinkt het.

In 2015 begon voor Sandro Di Pietro, Frederic Fabry en Alessio Di Pietro een groot avontuur, toen zij het Maasmechelse biermerk Kompel lanceerden. Zelf hadden ze nooit durven dromen dat hun bieren zoveel succes zouden hebben. Terwijl ze vier jaar geleden nog maar een volume van 45.000 flesjes op jaarbasis produceerden, gaat het nu al om 600.0000 flesjes per jaar. Nu stampen ze een bistro uit de grond, en dromen ze hardop van een brouwerij. Nu worden de Kompelbieren nog gebrouwen in de Proefbrouwerij in Lochristi. Voor het trio is the sky the limit. “We zitten al langer met LRM ( nv Limburgse ontwikkelings Maatschappij , die de investeringen en ontwikkelingen op het voormalige mijnterrein van Eisden coördineert -nvdr.) aan tafel", vertelt medezaakvoerder Frederic Fabry. “Met deze nieuwe bistro krijgen we nu een jaar lang de tijd om te experimenteren met het horeca-gebeuren. Dit deel van het gebouw staat al jaren leeg, en wij zorgen nu voor een tijdelijke invulling.”

Brouwerij

En dat gedurende een jaar of twee zomers. Zo lang zal Bistro Kompel actief zijn. “Het is een soort pop-up, maar we menen het serieus hoor. We bieden 35 verschillende gerechten aan, waaronder burgers en ribbetjes. En in héél wat gerechten en sauzen zit kompelbier verwerkt. In de winter zullen we tijdelijk sluiten, om dan in het voorjaar van 2020 weer te openen.”

Het plan op lange termijn is om een eigen kompelbrouwerij te bouwen op de mijnsite. “Waar exact weten we nog niet, maar dit is nog maar een tussenfase. Het zou geweldig zijn mochten we de deadline van 2022 halen, want dan is het 100 jaar geleden dat het mijnverhaal hier begon in Eisden”, vult neven Sandro en Alessio Di Pietro aan. En er is nog meer. Na Kompel blond, bruin, Prion des Fleurs en nu ook de pils, zal het trio met nieuwe merken op de proppen komen. “We mikken hiervoor op het najaar en kunnen nu nog niet veel verklappen. Maar er komen twee gloednieuwe biermerken, met een eigen verhaal en gelinkt aan ons mijnverleden.”

Finland en Italië

Als het van het trio afhangt, blijft Kompel geen Limburgs of Belgisch verhaal. “In eigen land zitten we al aan 800 verkooppunten waaronder 140 winkels. Maar we hebben nu ook voet aan de grond in Nederland. We hebben concrete akkoorden met Helsinki in Finland voor een kerstbier en hebben ook contacten in Italië. Veel dingen zitten nog in de pijplijn, maar we blijven keihard werken.”