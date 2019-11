Triatlonvrienden herdenken verongelukte Romain Paredis MMM

03 november 2019

18u33 6 Maasmechelen De ploegmakkers van Triatlonclub Maasland hielden zondagmiddag een herdenkingsrit ter ere van Romain Paredis. De vijftiger was lid van de club en verongelukte in september aan de brug in Boorsem.

Rond 9 uur kwam de groep fietsers samen aan ‘t Bloemenhof om vandaar een herdenkingsrit te rijden. Trainen op zondag stond wekelijks aangestipt in de agenda van Romain en zijn ploegmakkers. Het was ook vlak na de training dat hij op zondag 8 september naar huis reed en in Boorsem ten val kwam tegen een voorbijrijdende wagen. Hij overleed ter plaatse.

“We hebben een kruisje laten plaatsen in de berm met een naamplaatje erbij en mooie bloemen", klinkt het bij de club. “We missen Romain nog alle dagen, maar we denken nog veel harder aan zijn vrouw." Paredis was al lid van de club sinds begin jaren negentig. Hij was nog maar enkele maanden met pensioen.