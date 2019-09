Tentoonstelling over dementie in kerk Maasmechelen MMM

04 september 2019

12u11 0 Maasmechelen In de kerk van Maasmechelen-centrum kan je vanaf vrijdag de tentoonstelling ‘Nooit gezien. Dementie en waarneming’ bezoeken. De reeks loopt van 6 tot 29 september.

Fotografe Evy Raes laat je met deze tentoonstelling doorheen de ogen van mensen met dementie kijken. Zo wil ze ons hun leefwereld beter laten begrijpen.

“Open Kerk is voor ons méér dan zomaar de kerkdeuren openzetten”, zegt deken Luc Herbots. “Het is ook actief betrokken zijn bij de samenleving. Zo kwamen we terecht bij Evy Raes, een fotografe met een missie, en haar werk rond dementie en waarneming.”

Vrijdag 6 september wordt de tentoonstelling geopend om 19.30 uur in de Sint-Monulfus en Gondulfuskerk aan de Dokter Haubenlaan. U kun de tentoonstelling van 7 tot 29 september vrij bezoeken. Meer informatie via astrid@dekenaatmaasmechelen.be.