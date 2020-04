Te koop: 19de eeuwse bakstenen van het schooltje in Opgrimbie Marco Mariotti

09 april 2020

15u24 1 Maasmechelen Het oude schoolgebouw, en gewezen Chirolokaal aan de Heirstraat in Opgrimbie kan binnenkort van jou zijn. Of toch de stenen, want het gebouw uit de 19de eeuw werd in februari gesloopt. Projectontwikkelaar Mo Alakus uit Maasmechelen recupereerde de Rekemse bakstenen en biedt ze nu te koop aan.

Het landschap van Opgrimbie-centrum veranderde drastisch toen de sloophamer dit jaar inbeukte op het schooltje langs de Heirstraat. Honderden inwoners hebben er tal van herinneringen, maar wie wil kan nu een stuk van het gebouw voor zichzelf hebben. De bakstenen - Rekemse ‘brikken’ uit 1800 - zijn grotendeels gerecupereerd, gereinigd en worden te koop aangeboden.

“Volgens de info die ik heb verkregen, gaat het om veldbrandstenen uit Rekem”, vertelt projectontwikkelaar Mo Alakus. De stenen zijn in de 19de eeuw gebakken in een veldoven in Rekem, waar destijds typerende bakstenen werden gebakken. Het ging steeds om een tijdelijke oven op locatie waar de klei ontgonnen werd.

“Ik heb 180 paletten met telkens 300 stenen. In totaal zo’n 54.000 stuks.” De stenen van het oude schooltje zijn te koop aan 0,65 cent per stuk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Allakus die naar eigen zeggen liefst alleen volle paletten verkoopt en geen losse hoeveelheden.

Appartementen

Het gebied dat gesloopt is maakt plaats voor appartementen. De hoek Heirstraat-Hoekstraat is al langer voer voor discussie, en al zeker met het wijkcentrum waar al jaren de sloopkogel wordt tegengehouden. “Toch zal dat op termijn gaan gebeuren", vertelde schepen Stefan Thorez (Open Vld) eerder al.

“We zullen het wijkcentrum onderbrengen in het oud klooster in de Schoolstraat. Een eventuele verhuis kan ten vroegste pas na twee jaar.”

Wie interesse heeft in de stenen kan contact opnemen met Allakus via movivo@outlook.com of 0485493776.