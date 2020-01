Syndicus vervalst facturen met naam van advocatenkantoor en krijgt een jaar cel: “Dit doet men niet”



VCT

06 januari 2020

15u18 0 Maasmechelen Een 46-jarige man uit Schoten is veroordeeld tot een jaar cel en een boete van 600 euro, beide met uitstel, omdat hij als syndicus en medezaakvoerder van een vennootschap uit Maasmechelen fraude pleegde. Hij stelde valse facturen op met de hoofding van een advocatenkantoor om gelden op zijn privérekening te laten storten en liet de syndicusvennootschap ook een aantal privézaken betalen, goed voor een schade van ruim 26.800 euro. De man maakte naar eigen zeggen te veel uren en werd daarvoor niet correct vergoed. “Wat de reden ook is, dit doet men niet. Facturen hebben een wettelijke waarde”, benadrukte de aanklager.

F. (46) was sinds juli 2013 medezaakvoerder van de syndicusvennootschap uit Maasmechelen. Het parket startte een onderzoek naar de frauduleuze praktijken van de man, nadat er op 24 september 2015 een melding werd ingediend door het beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars. Een privédetective, die in opdracht van het instituut werd ingeschakeld, had vastgesteld dat de veertiger als erkend syndicus verschillende facturen had vervalst om bedragen op zijn eigen rekening te laten storten. Om de betaling van de facturen te verzekeren, gebruikte hij voor de valse facturen ook de hoofding van een bestaand advocatenkantoor. Met de valse facturatie maakte F. ruim 16.000 euro buit. De ex-syndicus gaf zelf ook toe dat hij zeven facturen vervalste.

Privé-uitgaven

Nader onderzoek wees uit dat de man ook onterecht privé-uitgaven door de syndicusvennootschap liet betalen. Zo factureerde hij in juni 2014 de kosten van een familiebrunch op de zaak en liet hij de makelaarskosten voor de verkoop van zijn privé-appartement en zijn persoonlijke sociale bijdragen in 2015 door de zaak betalen. In totaal vorderde de vennootschap een schadevergoeding van 26.870 euro. Een groot deel van dat bedrag betaalde F. intussen reeds terug.

Imagoschade

Nadat de fraude aan het licht kwam, nam F. ontslag als medezaakvoerder en droeg hij zijn aandelen voor 1 euro over aan de andere zaakvoerder van de firma. Aan die man moet hij een bedrag van 2.500 euro betalen voor imagoschade en een bijkomende schadevergoeding van 3.200 euro voor de talrijke boekhoudkundige opzoekingen en het bijwonen van vergaderingen waarop de man zich moest gaan verantwoorden. Omdat F. nog een blanco strafregister had, werden de celstraf van een jaar en de opgelegde boete gedurende vijf jaar met uitstel opgelegd.