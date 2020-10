Supportersclub Maasmechelen Turk terug van weggeweest Marco Mariotti

04 oktober 2020

21u54 7 Maasmechelen Lokale supportersclub Maasmechelen Turk is weer actief. De vereniging bestaat al enkele jaren, maar kende een soort pauze. “Maar we zijn terug en staan er meteen met meer dan 30 leden”, zegt voorzitter Yucel Cakirbey.

De voetbalwedstrijd van Ümitspor tegen Membruggen zondag in Maasmechelen kende opvallend meer sfeer en aanwezigen in de tribune. Supportersclub Maasmechelen Turk is namelijk weer actief.

De vereniging was na 2018 even in een dipje terecht gekomen, maar kroop helemaal uit het dal. Een nieuw bestuur en nieuwe afspraken bliezen nieuw leven in de groep. De tribune bij Ümitspor zat aardig vol en tientallen jongeren moedigden de club aan tijdens de match.

Een grote banner sierde het veld en via een grote trommel werd er geregeld spanning in het spel gebracht. “We willen de supporters van Maasmechelen Turk bedanken voor de ondersteunen van onze lokale club”, zegt ploegvoorzitter Kerem Dökmeci. “De sfeer zat er goed in en we hebben zelfs 3-2 gewonnen.”