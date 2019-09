Supermarktketen Albert Heijn komt naar M2 MMM

19 september 2019

17u55 0 Maasmechelen Het gerucht is dan toch bevestigd. De Carrefour in de M2 maakt plaats voor de Albert Heijn. “We zijn bijzonder blij met de komst", zegt M2-manager Catia Spagnoletti. De Nederlandse supermarktketen moet voor een impuls zorgen in het Shoppingcenter.

Albert Heijn opent binnenkort een gloednieuwe winkel in Shopping Center M2. “We geloven 100% in deze locatie”, klinkt het bij Albert Heijn. “We kunnen er de buurtkruidenier worden die we graag zijn. We zijn gekend zijn voor lekkere, verse producten en zullen dat in Maasmechelen ook lanceren.”

“We maken het onze klanten graag naar hun zin. We willen ze inspireren, verrassen en onze betrokkenheid met de buurt laten ervaren. We willen er oprecht toe doen in alle buurten waar onze winkels zitten”, klinkt het.

Maaslanders

De komt van Albert Heijn past helemaal in de nieuwe vibe die de M2 wil uitstralen. Het Shoppingcenter gaat de komende jaren een heuse metamorfose ondergaan. Er komt een uitbreiding van het aantal winkels, een speeltuin, en nog meer in zet op beleving.

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) reageert: “Als gemeentebestuur kunnen we enkel dankbaar zijn dat M2 blijft investeren. We moeten fier zijn op het nieuwe ambitieuze en innoverend shopping-project dat de volgende maanden zal worden gerealiseerd.”

“En ook de komst van de supermarktketen Albert Heijn is zeer goed nieuws. Niet enkel zullen nog meer mensen Maasmechelen leren kennen als de ideale gemeente om te winkelen en te wandelen, maar ook zullen deze investeringen ongetwijfeld nog meer dynamiek en daardoor ook tewerkstelling met zich mee brengen.”