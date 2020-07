Studenten en imkers Tom (22) en Roos (19) starten zaak ‘Bijenzoet’ op: “100 procent natuurlijke honing bij ons” Dirk Selis

12 juli 2020

10u59 0 Maasmechelen Tom Schepers (22) uit Uikhoven bij Maasmechelen, hielp van kindsbeen af zijn bompa Lode bij het imkeren en kreeg zo de microbe te pakken. Sinds 2014 is hij samen met Roos Peeters (19) en ook zij heeft een liefde ontwikkeld voor het vak. Samen besloten ze in 2018 een imkercursus te volgen waarvoor ze beiden slaagden. Vandaag hebben ze hun eigen zaak: ‘ Tom Schepers (22) uit Uikhoven bij Maasmechelen, hielp van kindsbeen af zijn bompa Lode bij het imkeren en kreeg zo de microbe te pakken. Sinds 2014 is hij samen met Roos Peeters (19) en ook zij heeft een liefde ontwikkeld voor het vak. Samen besloten ze in 2018 een imkercursus te volgen waarvoor ze beiden slaagden. Vandaag hebben ze hun eigen zaak: ‘ Bijenzoet

“Na twee jaar nog wat meekijken met bompa Lode, vonden we het tijd om zelf onze handen uit de mouwen te steken” zegt Tom. “Zo hebben we nu vijftien eigen bijenkasten in Uikhoven, Kanne, Veldwezelt en Kotem. Onze honing is 100 procent natuurlijk en wordt volledig ambachtelijk verwerkt. Verder doen we ons uiterste best om de verpakkingen milieuvriendelijk te houden. Maar het blijft een leuke hobby natuurlijk. Onze bedoeling is niet om hier ons beroep van te maken. We willen het imkeren wél opnieuw wat hipper maken.”

Gestoken

"Het is heel leuk om met bijen te werken omdat het interessante wezentjes zijn”, vindt Roos. “Al ben ik wel nog steeds vrij bang om gestoken te worden. Ik ben dan ook altijd volledig bedekt als ik bij de bijen kom. Maar eerlijk: eigenlijk is het Tom die het meest met de bijen in contact komt. Ik hou me meer bezig met de social media, verpakkingen en bestellingen.” Roos en Tom combineren hun passie met hun studies aan Hogeschool PXL. Tom volgt vanaf september zijn laatste jaar van de opleiding bouw. Roos studeert communicatiemanagement. “Ik kan op deze manier mijn theoretische kennis van de opleiding meteen toetsen aan de praktijk”, lacht ze.

Koppel

“We dachten eerst aan de naam ‘bijzaak’, maar hebben uiteindelijk toch gekozen voor ‘bijenzoet’”, gaat Tom verder. “Onze website is nog maar net online. Een pot van 500 gram van onze zomerhoning kost 7 euro. Bij het inleveren van jouw lege honingpot, krijgt je 50 cent korting op de volgende aankoop. Zo hebben we al 80 potten honing verkocht. Daar zijn best wel fier op. Maar weet je, het is gewoon heel leuk om dit als koppel te doen. We kennen elkaar natuurlijk al best lang, maar door zo samen te werken, leer je elkaar toch wel weer op een andere manier kennen. Dus ook de liefde is bij ons honingzoet (lacht).”