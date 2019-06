Straatkunstenfestival Del Mundo betovert de Pauwengraaf Dirk Selis

30 juni 2019

13u03 0 Maasmechelen Voor de 18de keer vond het straatkunstenfestival Del Mundo plaats in Maasmechelen Twee middagen gratis straattheater met 25 artiesten met een hele rits theateracts uit binnen- en buitenland op de Pauwengraaf, in Shopping Center M2 en in Maasmechelen Village. En Del Mundo was helemaal gratis!

Vooral de Argentijnse danser en trapezist Adriano Cangemi deed de bezoeker een aantal keer ademloos toekijken. “Het is een stevige en vooral mooie traditie: het laatste weekend van juni luidt Maasmechelen de zomer in met het Straatkunstenfestival Del Mundo”, glundert schepen Herbert Coox. “Del Mundo staat voor een hele rits theateracts uit binnen- en buitenland op de Pauwengraaf, in Shopping Center M2 en in Maasmechelen Village. Del Mundo is ook al jaren een vast ingrediënt in het recept van de braderie. “Cultuur en kunst in onze straten, onder een stralende zon!”

Humor

Humor was de rode draad tijdens de meeste voorstellingen. Knap was ook dat het programma zo werd samengesteld dat iedereen van jong tot oud van de acts kon genieten. Met artiesten uit onder meer Canada, Argentinië, Zuid-Korea, Australië of Japan bracht Del Mundo de bezoeker de wereld rond. En die hoefde er niet eens voor buiten Maasmechelen!