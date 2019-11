Stiefvader beschuldigde nadat hij genoemd werd als anonieme getuige: “Daar klopt niets van” VCT

29 november 2019

19u17 0 Maasmechelen Nadat getuige M.C. (56) vandaag de stiefvader van beschuldigde Brian V.G. ontmaskerde als de anonieme getuige die zijn stiefzoon en medebeschuldigde Shane R. in het moorddossier van Hilmi Gedik had genoemd, werd stiefvader J. (60) onder politiebegeleiding naar het hof van assisen gebracht. Maar veel medewerking bood de man niet. “Dit is helemaal niet waar en voor de rest wil ik er niets meer over zeggen.”

Voor stiefvader J. (60), die zelf onder elektronisch toezicht staat, was met die ene zin de kous af. Hij draaide zich om en wilde zo snel mogelijk de assisenzaal verlaten richting Kinrooi. Maar dat lukte niet zomaar. De zestiger werd ruim anderhalf uur op de rooster gelegd. “Of ik samen met M.C. in de cel gezeten heb? Ik ken die man zelfs niet,” klonk het.

Getuige M.C. werd er dan maar terug bij gehaald voor een confrontatie. Twee agenten van de speciale eenheid zorgden voor extra beveiliging. Voorzitter: “Mijnheer C., klopt het dat dit de man is die u de informatie in de gevangenis verschafte?” C. kordaat: “Ja, dat klopt.” C. bevestigde daarna nogmaals zijn verhaal. Dat stiefvader J. aan hem bekend had dat een vriend van zijn stiefzoon had toegegeven dat hij alles wist over de moord op Hilmi Gedik. En dat hij daarna een conversatie had gehoord tussen Brian aan die vriend: ‘Waarom ben je teruggegaan? Omdat hij nog geluid maakte.’

De voorzitter confronteerde stiefvader J. nogmaals met die verklaring. Maar J. bleef bij zijn standpunt. “Ik kan me niet meer herinneren dat ik zo’n gesprek gevoerd heb.” Dat geheugenverlies haalde hij nadien quasi constant aan. “Ik wil u ter titel van inlichting toch nog meedelen dat er zware straffen staan op het afleggen van valse verklaringen in een moordonderzoek,” gaf aanklager Boyen nog mee. Maar het leverde niet veel meer resultaat op. Buiten zijn crimineel verleden, waarvoor hij zes of zeven jaar in de cel had gezeten, wist J . niets meer van de vele verklaringen, verhoren of afgeluisterde tapgesprekken in het dossier. “Heeft u misschien geheugenverlies,” wilde voorzitter Liesens weten. “Ja dat kan, want ik heb in 2017 een herseninfarct gehad. Dat is medisch vastgesteld.”

Of ik bang ben van Shane? Dat denk ik wel ja. Hij is toch een sterke man Stiefvader J. tijdens zijn getuigenis

Bang voor Shane

En dan volgde een vraag waar dan toch een ander antwoord op volgde. “Heeft u schrik van Shane R.?” confronteerde aanklager Boyen stiefvader J. Eerst volgde een stilte. “Dat denk ik wel ja. Het is toch een sterke man en ik ben al op leeftijd.” Van zijn stiefzoon Brian V.G. had hij geen schrik, gaf J. nog mee. De relatie met de moeder van Brian liep al een tijd geleden spaak. De twee hebben samen een dochter van zeven jaar. Ook bij getuige J. probeerde voorzitter Liesens afsluitend te wijzen op het belang van de waarheid voor de 17-jarige dochter van het slachtoffer. “U heeft de sleutel in handen. Wat weet u over de moord op Hilmi?” J.: “Ik weet er niets van.”

Bert Vanmechelen, de advocaat van Brian V.G., hamerde er bij stiefvader J. nogmaals op dat zijn verklaring van groot belang was voor zijn stiefzoon. En dat hij het verschrikkelijk vond dat hij ook voor hem niet meer duidelijkheid wilde scheppen. “U wilde Brian toch beschermen en hem wegtrekken van iets negatiefs? Uw standpunt is hier cruciaal en zal meespelen voor de jury. Maakt het u dan niets uit dat Brian misschien voor lange tijd achter de tralies gaat?” Maar J. bleef onvermurwbaar.

Beschuldigde Brian V.G. stond daarna recht en confronteerde zijn stiefvader nog een laatste keer zelf. “Hoe komt het dat ik hier zit?” J.: “Ik weet dat niet.” Brian: “Weet je dat echt niet?” J.: “Neen, dat weet ik echt niet.” Brian: “Nou, ik vind het wel heel raar dat mijn naam erbij staat, maar goed.”

Ik zou in uw plaats in de grond kruipen van schaamte in plaats van hier de stoere kerel uit de hangen Voorzitter Liesens tegen stiefvader J.

Applaus

Voorzitter Liesens sloot nog af met een boodschap voor de getuigen J. en M.C. Voor stiefvader J. was hij hard. “Hoe kan u de dochter van het slachtoffer nog in de ogen kijken, vandaag of in de toekomst? Haar vader is vermoord en u weigert hier pertinent om de zaak op te lossen. Ik zou in uw plaats in de grond kruipen van schaamte in plaats van de stoere kerel uit te hangen.”

Getuige M.C. (56) kreeg een heel andere boodschap mee. “U heeft in het verleden dingen verkeerd gedaan maar u mag trots zijn op wat u hier vandaag gezegd heeft en dat u uw eergevoel heeft laten spreken.” Er volgde een luid applaus bij enkele aanwezigen in de zaal die M.C. kende.

Kapot

Een mannelijk jurylid had afsluitend nog een vraag voor beschuldigde Brian V.G. “Hoe voelt u zich nu?” Brian liet zijn hoofd zakken en antwoordde met een luide zucht. “Ik ben er zelf kapot van.”

Stiefvader J. kreeg de boodschap mee om in het weekend nog eens goed na te denken. Maandag staat zijn naam terug op de getuigenlijst. Dan komen ook de Aquino’s getuigen.