Slachtoffer serieverkrachter Raf (39) getuigt: “Hij gaf me fruitsap vol drugs, vier uur later werd ik verward wakker” Birger Vandael

13 september 2019

10u44 0 Maasmechelen De 39-jarige Maasmechelenaar, die ervan wordt beschuldigd een vijftiental vrouwen te hebben verdoofd, beroofd en/of verkracht, verscheen vandaag voor het eerst voor de correctionele rechtbank van Hasselt. De zaak werd niet ten gronde behandeld, maar één dorpsgenoot en slachtoffer van de man wou hem nu al graag zien. “Ik weet nog altijd niet wat er exact is gebeurd”, legt ze uit.

De vrouw leerde de serieverkrachter F.K. kennen via een datingssite. “Het begon met een aantal sms’jes en op een bepaald moment besloten we om af te spreken. Dat gebeurde op een parking in de regio. Hij stelde voor om naar een andere locatie te gaan, maar het is nooit zover gekomen. Hij gaf me een fruitsap waarin – zo bleek achteraf – drie soorten drugs zaten. Het ging om onder meer een kalmeermiddel en een slaapmiddel. Vier uur later werd ik op de parking wakker in mijn wagen.”

Code gegeven in een roes

Toen de vrouw haar ogen opende, was ze helemaal de kluts kwijt. “Ik had wel een halfuur nodig om terug tot mijn positieven te komen. Ik zag dat mijn handtas was doorzocht. Er ontbrak één bankkaart. Achteraf bleek dat de man ook een tweede bankkaart had gestolen, maar die had hij al teruggebracht.” Advocate Roxane Rachels, die het slachtoffer vertegenwoordigt, legde uit dat de verdovende middelen ervoor kunnen zorgen dat een persoon in een soort van roes wel nog kan antwoorden op vragen. Op die manier zou de beklaagde in het bezit zijn gekomen van de code van deze bankkaarten.

De vrouw trok naar het ziekenhuis en deed vervolgens aangifte van diefstal bij de politie. “Ik weet niet of ik ook slachtoffer ben geworden van een aanranding, dat is een vraag die nooit beantwoord zal worden. Er werd een foto-onderzoek gestart en aanvankelijk zat de man er niet bij. Na het opstellen van een robotfoto, bleek men toch op zijn spoor te zijn gekomen.”

Niet meer alleen naar buiten

De confrontatie vrijdag in de rechtbank noemt de vrouw een “raar” gevoel. “We komen uit hetzelfde dorp, ik had hem dus ook kunnen tegenkomen op straat. Daarom durf ik niet meer goed alleen naar buiten.” Haar advocate benadrukte dat de feiten een grote impact hebben op de vrouw. “Ze is ten gevolge van de feiten erg angstig en kan bijvoorbeeld niet meer alleen naar een winkelcentrum gaan.” Er werd gevraagd om een deskundige aan te stellen. Ook enkele andere partijen stelden dit voor.

De procureur vond het betreurenswaardig dat de zaak zou worden uitgesteld omdat de nodige onderzoeken nog moeten worden uitgevoerd. “De verdachte is aangehouden en als we lang wachten met een verslag, neemt dat problemen met zich mee.” Volgende week wordt een tussenvonnis uitgesproken waarin de verdere timing van de zaak zal worden beschreven.