Sint-Jan Eisden gesloten door coronavirus Birger Vandael

10 oktober 2020

01u25 3 Maasmechelen Door de twee besmettingen van twee leerkrachten, zal het Sint-Jan Eisden in quarantaine geplaatst worden tot en met woensdag.

Om zeker te zijn dat er geen verdere besmettingen in het lerarenteam circuleren, is door een team van artsen (CLB-arts, arbeidsgeneesheer,…) beslist om iedere leerkracht te testen op COVID-19.

Doordat het hele team getest wordt op COVID-19 en de leerkrachten wachtend op het resultaat in quarantaine moeten, heeft de crisiscel ( gevormd door de burgemeester en enkele artsen) vanavond beslist om de school te sluiten tot en met woensdag 14 oktober.

Opvang

Er zal helaas ook niet in opvang voorzien kunnen worden. Er is geen reden tot paniek, dit is louter een voorzorgsmaatregel om er zeker van te zijn dat het virus zich niet op school verspreidt. Wij vinden het erg vervelend maar hebben alle begrip voor deze beslissing. De gezondheid van de leerkrachten, leerlingen en ouders primeren. De leerkrachten zullen alles in het werk stellen om jullie kind(eren) via afstandsonderwijs gedurende enkele dagen te begeleiden.