Serieverkrachter ‘Raf’ (38) voor het eerst voor de rechtbank: Wolf in schaapsvacht en koning van de datingssites Birger Vandael

12 september 2019

13u26 0 Maasmechelen Vrijdag wordt het proces ingeleid met beklaagde F.K. (38) uit Malle. De man staat beter bekend als ‘Serieverkrachter Raf’, een naam die hij veelvoudig gebruikte om via datingssites in contact te komen met vrouwen over het hele land. Op zo’n date verdoofde hij deze slachtoffers om hen vervolgens te verkrachten en beroven. Er is sprake van vijftien burgerlijke partijen.

In september 2016 diende een 44-jarige vrouw een klacht in bij politie Limburg Regio Hoofdstad. Ze vertelde dat ze had afgesproken met een man op de carpoolparking van Halen. Tijdens de date had hij verdovende middelen in haar drankje gedaan. De politie voerde een telefonieonderzoek uit en arresteerde de man. Meteen werd hij aan drie andere zedenfeiten gelinkt dan na een uitzending van FAROEK meldden nog veel meer slachtoffers zich.

Verzonnen identiteit

De uitgeweken Maasmechelenaar werd in de cel opgesloten op verdenking van verschillende verkrachtingen, aanrandingen, oplichting, diefstallen en misbruik van vertrouwen. Snel werd duidelijk dat hij gebruik maakte van datingssites als TWOO en Badoo. Onder de naam Raf (of een variant als Rafke, Raffaelo of Raphael) contacteerde hij de vrouwen. Hij creëerde een totaal verzonnen identiteit met een foto van een wielrenner met zonnebril, een job als technieker en een witte Ford Focus als wagen. Het waren allemaal leugens.

Tijdens de afspraakjes, doorgaans bij de dames thuis of op openbare parkings, bood de man de dames een verdovend drankje aan. Deze bevatten een gevaarlijke mix van alcohol en drugs. Zo vielen de vrouwen in een diepe slaap en op die manier was het een koud kunstje voor de man om de slachtoffers te bestelen. Geregeld werden ze ook verkracht. Jarenlang kon de man ongestoord te werk gaan. Hij zou in 2012 begonnen zijn. Mogelijk vonden vrouwen het te beschamend om klacht in te dienen.

Contact met 230 vrouwen

Toen de zaak ruim twee jaar geleden bekend raakte, bleek de man een onrespectvolle houding ten aanzien van de slachtoffers te hanteren. Hij had volgens de onderzoekers een schijnbaar normaal leven, maar was een wolf in schaapsvacht. De bekentenissen verliepen moeizaam, zo zou hij de verkrachting betwisten. Uit gsm-onderzoek bleek dat hij contact had met meer dan 230 vrouwen, mogelijk maakte hij dus nog veel meer slachtoffers.

In de rechtbank zal vrijdag wellicht nog niet de hele zaak behandeld worden. Wel zal duidelijk worden wanneer de man uitleg zal moeten verschaffen bij zijn daden.