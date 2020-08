Schade na blikseminslag is enorm: “Hopen op restauratie van historisch patrimonium” Marco Mariotti

13 augustus 2020

13u33 3 Maasmechelen Het gebouw aan de Dokter Haubenlaan, waar gisterenavond de bliksem insloeg, leed nog meer schade dan aanvankelijk gedacht. Zowel het dak, heel wat binnenwerk en een groot deel van de inboedel ging in de vlammen op. “We leven mee met de bewoners en hopen voor hen dat een restauratie op termijn mogelijk is", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

Rond 17.30 uur werd Mechelen-aan-de-Maas gisteren opgeschrikt door een ontzettende luide knal. In de omgeving viel de stroom uit, de internet- en telefoonleidingen geraakten verstoord, tot plots brandweersirenes loeiden. De bliksem was ingeslagen aan de Dokter Haubenlaan op een huis.

Binnen tien minuten was de brandweer ter plaatse en het vuur was relatief snel onder controle. Maar het dak stond toen al in lichterlaaie. Omdat het dakkapel voor een deel instortte, wordt vermoed dat de bliksem insloeg op het bovenste puntje ervan.

In een mum van tijd brandde het dak volledig weg en verspreidde het vuur zich ook in de woning. De schade is aanzienlijk en een groot deel van de inboedel ging in de vlammen op. De bewoner - een oudere man - verbleef bij familie in de Ardennen. Niemand raakte gewond.

Restauratie

Voor de zekerheid werd de site afgesloten met nadarhekken en lint. De kans bestaat dat er wat asbest vrijkwam, maar verder onderzoek moet daar uitsluitsel over geven. Bij heel wat wijkbewoners en Maasmechelaren heerst vooral ongeloof. “Dat de bliksem zo’n ravage kan veroorzaken, en dan net bij dit pand", zeggen buurtbewoners. Het gaat om een van de meest karaktervolle herenhuizen uit de gemeente. Ook de burgemeester betreurt de schade.

We hebben in Maasmechelen al weinig historisch patrimonium. We kunnen enkel hopen op restauratie. Zeer jammer is het. Burgemeester Raf Terwingen

“We hopen dat de eigenaars doorheen de tijd het pand kunnen redden en dat restauratie mogelijk is. We leven met hen mee.” Terwingen wijst naar de emotionele waarde van het historische pand en de dorpskern van Mechelen-aan-de-Maas. “We hebben in Maasmechelen al weinig historisch patrimonium. We kunnen enkel hopen op restauratie. Zeer jammer is het.”

Het huis is gebouwd begin 1900 door een Maaslandse architect. De boogjes bovenaan zijn zeer herkenbaar. Tegenover frituur Den Eërpel staat nog een gelijkaardige woning uit dezelfde periode met ook de typische boogjes.