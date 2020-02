Schaamteloos. Dieven stelen Harley-Davidson van overleden motard: “Papa was zo fier op zijn motor” Marco Mariotti

10 februari 2020

13u45 14 Maasmechelen In 2015 kocht Maasmechelaar Jan Kopczynski een Harley-Davidson met zijn ontslagpremie na jarenlange dienst bij Ford-toeleverancier SML. Drie jaar later stierf de man aan een hartaanval, maar de Harley bleef binnen de familie. Dit weekend gingen dieven ermee aan de haal. “Papa was er zo fier op”, vertelt dochter Chantal.

Jan Kopczynksi reed al jaren op Harley-Davidson en was er helemaal gek van. Toen Ford Genk in 2014 de deuren sloot en de toeleveranciers zoals SML mee de dieperik in sleurde, eindigde ook het verhaal voor Jan. Met zijn ontslagpremie kocht hij zijn ultieme droommotor: de Harley-Davidson Electra Glide uit 1992. Die liet hij in 2015 ombouwen tot een exclusief model. “Voor de laatste keer, daarna stop ik", zei hij nog lachend.

Maar in maart 2018 sloeg het noodlot toe en overleed de vrouw van Jan. “De dood van mama kwam bijzonder onverwacht”, zegt dochter Chantal. “Twee weken later kreeg ook papa het aan zijn hart. We denken dat hij te veel verdriet had. Ook hij overleed diezelfde maand in het ziekenhuis.”

De Electra Glide uit ‘92 zou effectief de laatste motor van Jan worden. Een tante van Chantal nam de motor over, maar dit weekend sloeg het noodlot toe. “Onbekenden zijn de ondergrondse garagepoort kunnen binnendringen en zijn er met de Harley vandoor gegaan. We hebben geen idee om wie het gaat. Papa zat wel in een motorclub en daar zijn ze op de hoogte. We vermoeden dat de motor naar het buitenland is, maar aangezien het om een uniek omgebouwd exemplaar gaat, zou je die moeten herkennen. We hopen dat mensen binnen de motorwereld een tip kunnen geven.”

Emotionele tattoo

Chantal trouwde in augustus 2018 en als verrassing kwam haar tante naar het gemeentehuis van Maasmechelen met de motor van haar vader. “Ik heb de Harley ook op mijn arm getatoeëerd met ‘papa’ in. Het is één van de mooiste herinneringen die we aan hem hebben. Het was zijn leven, zijn passie. Op zijn doodsprentje stond de foto waar hij al rijdend op zijn motor zat. Het is zo erg. Materiaal kan je vervangen, maar de emoties die daaraan gekoppeld zijn niet."

De politie onderzoekt de feiten. “De feiten speelden zich af in een gemeenschappelijke garage aan het Europaplein in Lanaken. De diefstal moet hebben plaatsgevonden tussen zondag 9 februari om 17 uur en maandag 10 februari rond 8 uur", klinkt het.

