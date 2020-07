Salar Azimi uit ‘The Sky Is The Limit’ stopt als CEO bij beursbedrijf: geld doorgesluisd naar voetbalclub MMM

05 juli 2020

16u13 10 Maasmechelen Salar Azimi – gekend van The Sky is the Limit – is niet langer de CEO van Lavide Holding NV, een Nederlands beursbedrijf. Azimi kreeg het aan de stok met een aantal aandeelhouders nadat hij meer dan 60.000 euro bedrijfsmiddelen had gebruikt als sponsorgeld voor zijn voetbalclub Patro Eisden. Azimi nam ontslag en spreekt over ‘pensioen’.

Azimi kwam onder vuur te liggen nadat hij geld gebruikte voor andere middelen. In theorie niet onwettelijk, maar voor de aandeelhouders van het bedrijf ‘not done’. Het feit dat hij als CEO geld gebruikte voor zijn eigen voetbalclub Patro Eisden, viel niet in goede aarde.

Azimi zelf besliste om meteen ontslag te nemen. Of dat effectief zelf gebeurde, of onder druk van de raad van bestuur is een discussie. Azimi is naar eigen zeggen niet rouwig om het einde verhaal na minder dan twee jaar. Hij wil het rustiger aan doen en spreekt in termen van ‘pensioen’. De man wordt door insiders omschreven als een getalenteerd zakenman, maar minder als een teamspeler.

De flamboyante man droomde al jaren van een eigen voetbalclub en kocht enkele jaren geleden Patro Eisden over. Sinds zijn aanwezigheid zit de club op een roze wolk en promoveerde het al één keer.