Salar Azimi heeft geen spijt van provocaties: “Ik ben 90 minuten lang uitgescholden” Birger Vandael

19 januari 2020

18u58 1 Maasmechelen Voorzitter van Patro Eisden Salar Azimi kreeg zondag kritiek nadat hij zaterdagavond na de voetbalderby Patro - Thes wel heel ostentatief richting uitfans wandelde (lees Voorzitter van Patro Eisden Salar Azimi kreeg zondag kritiek nadat hij zaterdagavond na de voetbalderby Patro - Thes wel heel ostentatief richting uitfans wandelde (lees hier ). “Het resultaat van een hele dag te zijn uitgescholden. Wie kaatst, moet de bal verwachten", reageert hij bij onze krant.

Eerder werd al bekend dat de Iraanse vlag, een verwijzing naar de nationaliteit van Azimi, werd gestolen. Volgens de voorzitter stopt het daar niet bij. “Ik wou helemaal niets verkeerds doen, maar toen ik met onze eigen fans ging vieren, bleef men mij maar uitschelden. Ze zongen onder meer dat de spelers ‘de hoeren van Azimi’ waren. Dat was al zo de hele wedstrijd en toen was ik het beu. Daarom ben ik hen op hun nummer gaan zetten. Daar heb ik geen spijt van.”

Hoofdstuk afsluiten

Azimi hoopt dat het hoofdstuk afgesloten kan worden. “Ik had nochtans een geste gedaan naar Thes Sport door de toegangsprijs voor hen te verlagen van 20 naar 15 euro. Jammer dat het zo is moeten eindigen. We kunnen in de eindronde weer uitkomen tegen hen, tegen dan is iedereen dit hopelijk vergeten. Al zal een derby altijd iets speciaals zijn.”