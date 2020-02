Rusthuis Maasmeander neemt corona-maatregelen: "Personeel dat ging skiën blijft best thuis” Marco Mariotti

28 februari 2020

16u44 0 Maasmechelen Met het einde van het skiverlof in het vooruitzicht nemen ze bij woonzorgcentrum De Maasmeander geen enkel risico. Personeel dat op skivakantie ging krijgt betaald verlof tot en met woensdag.

Die risicogebieden worden door het centrum ruim genoeg genomen en gaan over Noord-Italië, Lazio en Sicilië. Verder om Zwitserland, Oostenrijk, de Franse Alpen, Kroatië, Spanje en de Spaanse eilanden. En natuurlijk China, Japan, Thailand, Zuid-Korea, Cambodja, Iran. Bij twijfel wordt steeds het zekere voor het onzekere genomen.

“De stagiaires die al even bij ons aan het werk zijn, zouden komende week hun laatste week in gaan", zegt Bernd Schepkens. “Maar aangezien ze pas op skivakantie zijn geweest met school, willen we geen risico nemen en kunnen ze pas na woensdag aan hun stage verder doen. Ik heb hun stagebegeleiders dat laten weten.” Ook één medewerker mag nog niet gaan werken.

Waakzaamheid naar hoogste niveau

Voor bezoekers zullen er ook wat dingen veranderen. Zo moet iedereen de handen wassen met ontsmettingsgel dat aan de ingang staat opgesteld én moet iedereen zich verplicht aanmelden via een formulier. Zo kan de bezoeker nadien gecontacteerd worden indien het virus toch in het rusthuis zou geraken.

Handen schudden wordt best zo vaak mogelijk vermeden. Mond- en gezichtsmaskers worden afgeraden om paniek te vermijden.

