Rode Neuzen Dag schooltour start in Maasmechelen MMM

01 oktober 2019

18u11 0 Maasmechelen Lagere school het Boseind in Maasmechelen kreeg dinsdagnamiddag het team van Rode Neuzen Dag over de vloer. De school schreef zich in voor de scholentour en volgde met tachtig leerlingen en leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar het gebeuren.

Van eind september tot eind november trekt de Rode Neuzen Dag Scholentour door Vlaanderen. In Limburg schreven 19 scholen zich al in wat meer dan 2.000 leerlingen bereikt. “Ons topteam van presentatoren zal in gans Vlaanderen maar liefst 25.000 leerlingen een lesuur lang updaten over Universele Preventie”, zegt An Luyten.

“Dat doen ze aan de hand van filmpjes, live getuigenissen in interactie met het publiek. En het durft al eens emotioneel te worden.”

Dankzij deze tour leren de jongeren kennen waar Rode Neuzen Dag voor staat en waarom het zo belangrijk is om deze thematiek met een breed publiek te delen.

“Tijdens zo'n scholentour mogen leerlingen uitspreken waar ze mee zitten. We willen taboes doorbreken. De tour reikt bovendien tools aan om kinderen en jongeren weerbaar te maken op sociaal, mentaal en fysiek vlak.”

De Rode Neuzen Dag Scholentour focust zich op de derde graad basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. “Er staat géén limiet op het aantal leerlingen per sessie. Het zal de aangereikte ruimte zijn die bepaalt hoeveel leerlingen kunnen genieten van de presentatie.”

“Inschrijven kan nog steeds, en we hopen op zoveel mogelijk scholen langs te mogen gaan.”

Voor een school kost de presentatie 150 euro. Meer info op www.rodeneuzendag.be