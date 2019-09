Restorecensie Bistro Kompel **** Marco Mariotti

04 september 2019

09u11 0 Maasmechelen De mannen van het mijnwerkersbier Kompel hebben al lang bewezen iets van bier te kennen, maar in de zomer openden ze ook een gloednieuwe bistro in de oude mijngebouwen aan de Zetellaan. Wij gingen langs.

Het terras van Bistro Kompel in Maasmechelen zit aardig vol op het middaguur voor een maandag. Toegegeven, de Karbonkel die er vlak naast ligt, heeft tegelijk haar sluitingsdag. Maar als we rondom ons kijken, zien we mensen uit Lanaken en zelfs Riemst die halt houden op het gezellige terras na een stevige wandeling op Connecterra.

Mijnsite

Bistro Kompel moet een gevestigde waarde worden op de mijnsite van Terhills en mag via het pop-upconcept 'oefenen' voor wat nog komen gaat: een eigen brouwerij mét eetgelegenheid.

De menukaart is degelijk en gaat resoluut voor de vleesliefhebber: steaks, ribbetjes, hamburgers, varkenswangentjes. Noem maar op. Wij gaan voor de zalmburger en worden aardig verwend.

Frederic Fabry - één van de drie Kompelheren die het zakelijke gedeelte op zich neemt - ruilde zijn kantoor in voor een schort en liep de benen uit het lijf. Vriendelijk, goedlachs en ook viervoeters krijgen bakjes met water aangeboden. De zalmburger volgt vlotjes vijftien minuten na bestelling en smelt op de tong. Sappig, in een lekker gekruid broodje en een kanjer van 150 gram. Veruit de beste zalmburger die ik ooit verorberd heb.

Maar het oog wil ook wat en laat dat net een werkpuntje zijn. De aardappeltjes liggen netjes in een kommetje, maar de groenten liggen los op de opdienschotel. Een bordje was op zijn plaats geweest.

Coupe aardbeien

Een klassieke dessertkaart is er niet, maar ijscoupes zijn er genoeg. De coupe aardbeien gaat er nog net in en smaakt naar behoren. De latte macchiato is bijzonder groot én lekker. Een Kompel Pils of Blond ging er helaas niet meer in, want we waren met de wagen. Volgende keer dan maar!

Eten 8/10, bediening 9/10 en comfort 7/10.