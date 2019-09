Restorecensie. Barbacoa in Maasmechelen **** Marco Mariotti

18 september 2019

09u55 3 Maasmechelen In het pand aan de Dokter Haubenlaan zaten eerder al tal van horecagelegenheden, maar nu Frits en Bjorn hun intrek namen, krijgt het gebouw misschien eindelijk wat het verdient: volk over de vloer. Het zit aardig vol voor een maandagmiddag. Wij schoven mee aan tafel in Barbacoa.

Barbacoa is niet echt een bar, brasserie of bistro. Het is een restaurant in een betaalbare prijsklasse mét oog voor detail. De lat wordt er hoog gelegd, maar de drempel ligt niet té hoog. Het is in feite het enige restaurant in het centrum van Mechelen-aan-de-Maas, los van Poort 82 op het einde van de straat dat qua prijsklasse op een ander publiek mikt.

Het voorgerecht is kreeftensoep met cognac (foto). Bjorn brengt een beeldig kommetje aan tafel met wat garnaaltjes in. De soep giet hij er ter plaatse over. En of het genoeg is, want het zijn eigenlijk twee porties. Ik laat me niet kennen. De smaak is heel lekker en de cognac is duidelijk aanwezig.

In de keuken wordt intussen mijn linguine vongole met scampi bereid door Frits. Tussendoor geef ik nog steeds mijn ogen de kost: hoge plafonds, kunst tegen de muur, mooie vensters... Maar het behangpapier is ongetwijfeld dé eyecatcher van de zaak. Eerder een dik bijna fluwelen stof met vierkanten motief. Ik por enkele keren stiekem in de kussentjes. Speciaal. We voelen ons op sommige momenten meer in een trendy zaak, die perfect in het centrum van Hasselt zou kunnen overleven.

Daar is het hoofdgerecht. Een lekker sausje, grote schaaldieren, véél pasta. En de mosselen zijn de lekkerste die ik deze zomer al heb gegeten. We worden verwend. Alleen was de hoeveelheid pasta misschien nét wat te veel. Het dessert slaan we niet over, maar het eten laten we wel zakken. Detail: het water van het merk Eaulala is beter dan ooit. Eindigen doen we met een crème brulée zoals die hoort te zijn.

Uitnodigend terras

De doorsnee Maasmechelaar heeft al drie jaar weet van Barbacoa, maar nog lang niet iedereen passeerde er al. Het terras ligt in de zomer aan de voorzijde, wat een uitnodigend effect heeft. Maar de ingang ligt verscholen aan de zijkant van het pand, en dat weet wellicht niet iedereen.

Score:

Eten: 8

Bediening: 8,5

Comfort: 9