Recreatief zwemmen kan weer in Prinsenpark MMM

28 augustus 2020

16u51 0 Maasmechelen Na het baanzwemmen, kan er vanaf 1 september weer recreatief worden gezwommen in het Prinsenpark. Sinds de coronacrisis was dat niet meer mogelijk.

Het zwemmen wordt georganiseerd in blokken van een uur. Naast baanzwemmen is ook recreatief zwemmen terug mogelijk maar wel met beperkingen.

Maximaal dertig zwemmers worden per uur toegelaten zowel bij baan- als recreatief zwemmen. Er mogen niet meer dan zes zwemmers in één baan zwemmen, en het peuterbad krijgt een beperking tot maximaal negen personen. Er wordt voorlopig niet gewerkt met reservaties.

Het mondmasker is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar vanaf de ingang tot aan de lockers. Er is registratieplicht. De kassier noteert uw naam en telefoonnummer. En aan de kassa wordt u verteld in welke cabine je je mag omkleden. Mannen en vrouwen maken gebruik van dezelfde blokcabines. Hand- en haardrogers kunnen voorlopig niet worden gebruikt.

Meer info en details via www.maasmechelen.be