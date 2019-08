Raffaele ontwerpt KRC Genk-maatpakken voor Champions League Marco Mariotti

15 augustus 2019

19u09 0 Maasmechelen Raffaele uit Maasmechelen lanceerde drie jaar geleden zijn kledingmerk Deux Belges, maar is er nu in geslaagd het volledige KRC Genk-team te kleden voor het komende Champions League-avontuur. “Ik doe alles met passie en ben een doorzetter", vertelt de Maasmechelaar.

Het gaat hard voor Raffaele. De gewezen charmezanger scoorde in 2002 nog een hit met Una Notte Magica, maar breekt in 2019 nog steeds potten. Dit keer in de modewereld. In 2015 stapte hij al als leek in de kunstwereld en gaf hij toe niets van kunst af te weten. “Ik doe maar wat", klonk het toe. Toch bleken heel wat mensen geïnteresseerd in zijn digitale werken.

Het is net die digitale kunstvorm die hij sinds drie jaar op kledij laat printen. Met succes zo blijkt. “Deux Belges is een ‘limited’ kledingmerk geworden", legt hij uit. “Ik geloof in slowfashion, in duurzaamheid. Ik maak nog steeds al mijn ontwerpen op de iPhone of iPad en laat het in Portugal drukken via een textielbedrijf. De stoffen zijn van een grote kwaliteit, maar ik redeneer dat als je iets mooi vindt, je het langer dan één seizoen mag dragen. Je gaat toch ook niet je mooiste auto of je eigen vrouw inwisselen na een tijd. Je houdt daar heel je leven van."

Zuid-Korea

De gedrevenheid van Raffaele heeft blijkbaar effect. Deux Belges wordt verkocht in een aantal Belgische winkels, maar ook in Zuid-Korea, Parijs, Firenze en binnenkort ook in Japan. “We werken met exclusiviteit. Van één bepaalde soort shirt bestaan er bijvoorbeeld vijf maten. Maat S vindt je dan in Parijs, M in Firenze, L weer ergens anders. Een concept dat ik zelf heb bedacht."

Vorig jaar sprak Raffaele een aantal voetbalclubs aan, en KRC Genk ging met de Maasmechelaar in zee. “Ik heb wel een band met die club. Toen ze kampioen werden rond de eeuwwisseling presenteerde ik voor ze, en zong ik op heel wat van hun clubfeesten. We hebben zojuist de pasdagen met alle spelers afgerond.”