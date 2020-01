Raf Terwingen wil niet dat CD&V zonder N-VA regeert: "Niet zonder Vlaamse meerderheid in regering” Marco Mariotti

29 januari 2020

06u00 0 Maasmechelen De CD&V moet niet meestappen in een regering zonder Vlaamse meerderheid. Dat zegt Raf Terwingen, burgemeester van Maasmechelen. De CD&V’er vindt dat er wél werk moet gemaakt worden van een compromis.

“De N-VA in Vlaanderen, maar zeker ook de PS in Wallonië moeten mee in bad”, vindt Terwingen. “Het gaat om het tonen van staatsmanschap en dat betekent dat je toegevingen moét doen en blijft zoeken naar compromissen. Als dat niet gebeurt, zal de kiezer hopelijk beseffen dat de kaarten te moeilijk zijn gelegd en herverdeeld moeten worden.”

Volgens Terwingen wordt dat een keuze tussen verder barricaderen van het land of gaan voor een oplossing. “En een sterkere CD&V kan die oplossing zijn. We hebben in elk geval geen bang voor verkiezingen. Het gaat niet om de grootte van de piek, maar om de groei van de volledige curve”, besluit Terwingen.