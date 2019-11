Raf Terwingen houdt goed gevoel over aan kandidatuur CD&V-voorzitterschap: “Ik wist dat het een ongelijke strijd was” Birger Vandael

18 november 2019

17u59 1 Maasmechelen Maandag raakte bekend dat Raf Terwingen, burgemeester van Maasmechelen, geen nationaal voorzitter zal worden van CD&V. Toch houdt hij een goed gevoel over aan zijn kandidatuur voor het voorzitterschap. “Limburg is de kleinste provincie dus was het niet erg realistisch om voorzitter te worden”, reageert hij nuchter.

De laatste twee kandidaten zijn Joachim Coens en Sammy Mahdi. Zij kregen van de leden in de eerste ronde het meeste aantal stemmen achter hun naam. Terwingen haalde 11 procent van de stemmen. “In verhouding tot de grootte van de provincie doe ik het eigenlijk even goed als Coens, maar Limburg telt gewoon veel minder inwoners", legt Terwingen uit. “Uiteraard had ik gehoopt om erbij te zijn. Als je meedoet aan zo’n verkiezing, dan is dat om te winnen. Ik wist wel dat het een ongelijke strijd zou zijn.”

Er zijn volgens Terwingen ook een aantal positieve elementen aan zijn campagne. “Ik heb wat aan naambekendheid gewonnen en ik ben ook heel tevreden over het inhoudelijke gedeelte. Toen Walter De Donder de bewuste uitspraken deed over migratie (De Donder zei dat er wijken in Antwerpen volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen, red.) was ik de enige die daarop duidelijk heeft gereageerd.” Terwingen noemde deze uitlatingen “schofferend” en hekelde de manier waarop de partij richting Vlaams Belang schoof.

Focus op Maasmechelen

Verder vermeldt Terwingen nog een tweede reden die in zijn nadeel heeft gespeeld. “Doordat Wouter Beke al negen jaar het voorzitterschap op zich heeft genomen, was ik als Limburger ook een troef kwijt. In elk geval: ik heb goede debatten meegemaakt en sluit dit verhaal positief af. De focus is natuurlijk altijd op Maasmechelen gebleven, zeker nu ik niet meer in het parlement zetel. Ik weet wel dat de combinatie met een nationale functie mogelijk zou zijn. Misschien is dat dan iets voor in de toekomst.”

Raf Drieskens Limburgs voorzitter

In de marge van de verkiezing voor het nationaal voorzitterschap, werden ook de provinciale voorzitters verkozen. Raf Drieskens, ex-burgemeester van Neerpelt en huidig schepen in fusiegemeente Pelt, was als enige kandidaat zeker van het voorzitterschap in Limburg. Hij werd met 92 procent van de stemmen verkozen en volgt zo burgemeester Steven Matheï uit Peer op.

Wat de nationale voorzitter van CD&V betreft gaan de leden naar een tweede ronde. Dat is het geval wanneer niemand boven de 50 procent scoort, zoals nu. De leden hebben tussen 20 november en 5 december de tijd om hun stem uit te brengen. Op 6 december wordt de nieuwe voorzitter dan bekendgemaakt.