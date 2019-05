Raf Terwingen (CD&V) emotioneel na verliezen zetel: “Dit doet heel veel pijn” Marco Mariotti

27 mei 2019

12u04 5 Maasmechelen CD&V’er Raf Terwingen zag zijn zetel in het federaal parlement gisterenavond wegsmelten als sneeuw voor de zon. Die zon bleek het Vlaams Belang te zijn. “Twaalf jaar zo hard gewerkt, en nu dit", vertelt hij in tranen.

Al in 2007 werd Raf Terwingen verkozen als Limburger in het federaal parlement. Als jurist stortte hij zich op tal van dossiers en deed in de afgelopen twaalf jaar enkele honderden wetsvoorstellen.

Hard werken

“Het raakt me enorm”, zucht hij. “We waren nog bezig over een wet rond bewindvoering en het statuut daarvan bij geesteszieken, maar dat valt nu allemaal in duigen. Ik ga écht in een zwart gat terecht komen, en zal nu vooral héél hard gaan werken.”

Terwingen vreesde de derde Limburgse zetel al, maar kreeg hoop bij de recente peilingen. “Maar nu moet ik mijn bureau gaan leegmaken, en dat doet veel pijn. Ik ben ervan overtuigd dat het Maasland en Maasmechelen baat heeft bij een volksvertegenwoordiger in Brussel, maar dat is nu te laat.”

De man werkte voor minister van Justitie Koen Geens en focuste zich in Brussel veel op burgerlijk en strafrecht, overwegend op het vlak van de adoptie- en assisenwet, het straf- en familierecht, en de wapen- en drugswetgeving. We kunnen dankzij Terwingen ook zélf bepalen hoeveel getuigen we kiezen op een huwelijk, variërend tussen 0 en 4. De man blijft burgemeester in Maasmechelen.