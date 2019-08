Poort 82 zamelt 22.000 euro in voor Make a Wish Marco Mariotti

15 augustus 2019

19u05 18 Maasmechelen Gastronomisch restaurant Poort 82 aan de Dokter Haubenlaan in Maasmechelen heeft woensdagavond 22.000 euro ingezameld voor de Make a Wish Foundation. Dat gebeurde via een veiling.

Poort 82 van zaakvoerster Myrthe Vranken stond gisterenavond helemaal in het teken van het goede doel. Het initiatief kwam van Myrthe én Svetlana Sagina van Health Designers. Het goede doel werd Make a Wish, de vereniging die zich inzet voor ernstig zieke kinderen en het vervullen van hun wensen. “We zijn bijzonder blij dat we maar liefst 22.000 euro hebben kunnen inzamelen, meer dan we hadden durven denken", vertellen Myrthe en Svetlana.

“Ik had als kind vroeger zélf heel veel dromen en ik heb ze gelukkig tot nu toe allemaal kunnen waarmaken. Niet iedereen kan dit. Daarom probeer ik te helpen door Make a Wish en warm hart toe te dragen", zegt Myrthe.

Een kleine zeventig aanwezigen kocht op voorhand tickets waarvan de opbrengst integraal werd doorgestort naar Make a Wish. “Heel wat spullen van lokale ondernemers werden gedoneerd en zo verkocht via een veiling. Een schilderij van Raf Vetrugno, een kunstwerk van Marion Janssen, VIP-tickets van KRC Genk. Juwelen Peeters doneerde zelfs een ring ter waarde van 3.000 euro.”