Poort 82 wordt tijdelijk Bistro 82: “Moeten creatief zijn als horeca” Marco Mariotti

05 juni 2020

13u43 0 Maasmechelen In coronatijden moet de horeca improviseren, en dat weten ze ook bij gastronomische restaurant Poort 82. Zaakvoerster Myrthe Vranken doopt het verhaal nu tijdelijk om naar ‘Bistro 82' en opent vanaf 8 juni de deuren.

Poort 82 transformeert tijdelijk naar een hippe en trendy Bistro. Dat maakte Myrthe zelf bekend. Een deel van de zaak zal uitgebreid worden naar het terras zodat er meer ruimte kan worden voorzien voor de klanten.

“Een frisse salade of een goed stuk vlees? Dat kan nu ook hier bij Bistro 82", vertelt ze. “We pakken uit met een nieuwe kaart, maar nog steeds in de kwaliteit die we garanderen. Het hele team heeft de afgelopen maanden gezwoegd en gezweet, veel gelachen maar ook tranen gedeeld om onze droom staande te houden.”

Maar Myrthe en haar team laat het gastronomische luik niet helemaal links liggen. “Dat kan nog steeds mits vermelding bij je reservatie. Reserveren kan online op onze website.”