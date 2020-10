POLL. Wat met de vele appartementen die uit de grond schieten in Maasmechelen?

Maasmechelen

Je kan er niet naast kijken: de appartementen in de gemeente Maasmechelen schieten als paddenstoelen uit de grond. Verschrikkelijk voor velen, broodnodig voor wie dringend op zoek is naar een stekje rond de eigen kerktoren. De mening in de gemeente zijn verdeeld, en vooral Opgrimbie zag de dorpskern in enkele maanden tijd hard veranderen . Wij willen graag jouw standpunt hierover weten.